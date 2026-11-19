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Σοκάρει και προβληματίζει η υπόθεση παράνομης αγοραπωλησίας βρέφους στον Πύργο Ηλείας, όπου ζευγάρι φέρεται να έδωσε το μόλις τριών ημερών νεογέννητο παιδί τους έναντι 3.500 ευρώ, προκειμένου να αγοράσουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα ωστόσο με νεότερα στοιχεία η 42χρονη μητέρα του νεογέννητου βρέφους φαίνεται πως ήταν αυτή που έδωσε κάποιες πληροφορίες στις Αρχές για τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως «δεν φαίνεται να έγινε όλη αυτή η διαδικασία με τη συγκατάθεση της γυναίκας. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε».

Πώς αποκαλύφθηκε η παράνομη αγοραπωλησία

Όλα άρχισαν στις 5 Ιανουαρίου, όταν γεννήθηκε το μωράκι. Έπειτα από τρεις ημέρες, ένα άλλο ζευγάρι Ρομά, νεότερο σε ηλικία, παρέλαβε το βρέφος, δίνοντας το ποσό των 3.500 ευρώ και στη συνέχεια το πήρε μαζί του στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή στην οποία διαμένει στην Αττική.

Αφού οι αστυνομικές αρχές έλαβαν τις πληροφορίες για την παράνομη αγοραπωλησία, παρακολούθησαν το ζευγάρι και περίμεναν πότε θα επιστρέψει στον Πύργο.

Εκεί, τους περίμεναν και αφού είχαν διασταυρώσει και όλες τις πληροφορίες, πήραν το βρέφος, το οποίο αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Για τη σοβαρή υπόθεση συνελήφθησαν και τα τέσσερα άτομα, δηλαδή και οι βιολογικοί γονείς, καθώς και το ζευγάρι, το οποίο το φέρεται να το αγόρασε.

Σε βάρος των δύο οικογενειών, έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράνομη υιοθεσία, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

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