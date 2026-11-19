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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες ανανέωσης των σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας, οι οποίες μεταφέρονται ξανά στη Γραμμή 2, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στη Γραμμή 3. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση στο τμήμα Σεπόλια – Δάφνη.

Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια, με αλλαγές στη νυχτερινή λειτουργία. Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη (19/11), οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια θα κλείσουν στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας τους.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Αττική – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36

από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49

από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52

από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)», η οποία θα συνδέει τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια, χωρίς να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και σταθμό Λαρίσης.

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