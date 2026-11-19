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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς στην περιοχή της οδού Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 03:25 τα ξημερώματα, ένας άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης (100), καταγγέλλοντας ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί που κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν, επί της οδού Αχαρνών 69, έναν άνδρα κουρδικής καταγωγής, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Παιωνίου τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος, ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς και εάν το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί το σημείο όπου τραυματίστηκε ο άνδρας.

Παράλληλα, διερευνάται η ταυτότητα του ατόμου ή των ατόμων που πυροβόλησαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

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