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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 23χρονος αλλοδαπός άνδρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούσαν σε πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία στην Οινόη του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, σε περιοχή πλησίον της Οινόης του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 19, 2026

Η ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 23χρονου.

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