Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ζήτημα των πολυκατοικιών της Κυψέλης, που έχουν υποστεί ζημιές κατά τις εργασίες του μετρό, τέθηκε και πάλι στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Υπήρξε ενημέρωση του σώματος από τον νομικό εκπρόσωπο των κατοίκων και από τον πραγματογνώμονα, κυρίως για το ζήτημα της επικινδυνότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αίτημα συνάντηση με εκπροσώπους των κατοίκων των πολυκατοικιών της Κυψέλης που έχουν πληγεί.

«Ο ΑΒΑΞ έστειλε ένα έγγραφο, στο οποίο ζητά να προχωρήσουν άμεσα παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας, γιατί το ένα πέδιλο στην πολυκατοικία της οδού Σπετσών δεν πατάει και χρήζει άμεσης ενίσχυσης, τουλάχιστον προσωρινής, μέχρι να βρεθεί τελική λύση», είπε αρχικά κατά την τοποθέτησή του ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και συνέχισε:

«Όταν σου στέλνουν επίσημο έγγραφο, που λέει ότι το ένα πέδιλο δεν πατάει και χρειάζεται άμεσα άρση επικινδυνότητας, εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος ή δεν υπάρχει; Εγώ σαν μηχανικός καταλαβαίνω ότι υπάρχει κίνδυνος και μάλιστα μεγάλος. Γι’ αυτό και παίρνω την ευθύνη και στέλνω ένα χαρτί και λέω να γίνει εκκένωση του κτιρίου. Και παίρνει την ευθύνη και το ρίσκο η Ελληνικό Μετρό και όλοι οι υπεύθυνοι να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Και έχει σταλεί επίσης από την Ελληνικό Μετρό ένα χαρτί, το οποίο ζητά την άδεια της Οδοποιίας για να στήσει ικριώματα, για να προχωρήσει σε δράσεις άρσης επικινδυνότητας σε μια σειρά από πολυκατοικίες στη Σπετσών. Λέει το χαρτί δηλαδή άρσης επικινδυνότητας. Άρα, για να γίνει άρση επικινδυνότητας, υπάρχει κίνδυνος. Γι’ αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είπαμε στη σύσκεψη ότι συμφωνήσαμε πως οι μηχανικοί θα μπουν σε όλα τα σπίτια. Και τηρήθηκε. Και οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια και μπήκαν οι μηχανικοί και έκαναν τις καταγραφές και περιμένουμε τις μελέτες. Στη συνέχεια όμως, το βήμα που έγινε δεν είχε συμφωνηθεί. Είχαμε πει ότι μετά θα παρουσιαστούν οι μελέτες και με βάση τις μελέτες θα προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις. Αντί γι’ αυτό, ξεκίνησε μία διαδικασία, η οποία μάλιστα για το ένα το κτίριο στη Σπετσών ήταν ιδιαίτερα άγαρμπη, οφείλω να πω. Δηλαδή ξεκίνησαν εκεί να πηγαίνουν άσφαλτο, τσιμέντα και διάφορα άλλα, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση. Οι κάτοικοι θορυβήθηκαν και είναι και λογικό, γιατί μένουν εκεί και έχουν μια μεγάλη αγωνία».

Ο κ. Δούκας είπε ακόμη: «Εμείς, ως δημοτική Αρχή ενημερώνουμε συνέχεια για τις εξελίξεις και ζητάμε να υπάρχει μηδενικό ρίσκο σε όλες τις δράσεις. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητο σε τέτοιες παρεμβάσεις να υπάρχει εκκένωση για να μπορούν να γίνουν. Εδώ σε πιο απλά πράγματα, που είναι μονώσεις και υαλοπίνακες, φεύγει ο κόσμος από τους χώρους την ώρα της εργασίας. Τώρα εδώ θα γίνονται στα υποστυλώματα και θα μένουν; Από εκεί και πέρα, οι μηχανικοί θα αναλάβουν τις ευθύνες, όμως οφείλω να πω ότι εδώ έχει συμφωνηθεί μία διαδικασία και πρέπει να τηρηθεί. Γιατί αν δεν τηρηθεί, δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη στο έργο και στις διαδικασίες που υλοποιούνται. Και γι’ αυτό και λέω και πάλι, θέλουμε τις μελέτες».

Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε πως έχει δοθεί εντολή στην Πολεοδομία να πάει να ελέγξει και σε νέα τοποθέτησή του, πρόσθεσε: «Ζητάμε συνάντηση, δεν κάνουμε βήμα πίσω στη συμφωνία που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, που έλεγε ότι θέλουμε τις μελέτες για να προχωρήσουμε στις προηγούμενες αποκαταστάσεις και θεωρούμε ότι αυτό το βήμα το οποίο έκαναν, να ξεκινήσουν μόνοι τους χωρίς τη διαδικασία, ήταν λάθος βήμα και θέλουμε να δούμε τις μελέτες. Προφανώς θα κάνουμε επιστολή σε συνεργασία με τους κατοίκους και τους εκπροσώπους τους και θα ζητάμε τη συνάντηση με τα θέματα τα οποία έχουμε ήδη βάλει».

Ο κ. Δούκας ενημέρωσε ακόμη το Σώμα και για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την ακρίβεια, στεγαστικό και τις ανισότητες γενικότερα: «Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, με στόχο την επικοινωνία και κινητοποίηση φορέων και πολιτών με αιχμές την ακρίβεια, το στεγαστικό, τις ανισότητες. Σκοπός είναι να ενεργοποιήσει την κοινωνία στη λογική ‘’Αρκετά – Έχουμε Φωνή’’ και να μετατραπεί η κοινή καθημερινή συλλογική δυσαρέσκεια, σε συμμετοχή για τα θέματα της ακρίβειας. Να κινητοποιηθεί δηλαδή ο κόσμος, που βιώνει μεγάλα προβλήματα με την αίσθηση ότι γίνεται μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής κινητοποίησης. Συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, συνδικαλιστικοί φορείς, θα συμμετέχουν και πολλοί δήμοι και απευθύνθηκαν και σε εμάς, στον δήμο της Αθήνας, για τη συμμετοχή μας στην πλατφόρμα και για την κινητοποίησή μας στις 9 Δεκεμβρίου. Γενικά σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, όπως ξέρετε, από όπου κι αν προέρχονται, όταν τα θέματα είναι η ακρίβεια, το στεγαστικό που όλοι τα αναγνωρίζουμε, τα εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε αποφάσεις, γι’ αυτό και εισηγούμαι και τώρα την αποδοχή της πρόσκλησης για τη συμμετοχή μας στην πλατφόρμα».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τέθηκε από τον κ. Μπακογιάννη και το θέμα του κτιρίου της οδού Λυσικράτους και της εταιρείας για το έργο, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας. Οι τόνοι ανέβηκαν και πάνω σε αυτό, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε μεταξύ άλλων: «Εκεί υπάρχει μία εταιρεία, η οποία όταν έγινε η καταστροφή ανέλαβε να βοηθήσει για να βρούμε τα απαραίτητα στοιχεία και να συλλεχθούν και οι έξι νεκροί. Είναι η εταιρεία, της οποίας της ζητήθηκε να κατέβει και λίγο παρακάτω για να μπορέσουν να βρουν κι άλλα στοιχεία, όπως τον περίφημο μετρητή, που αποκαλύφθηκε ότι από αυτόν έγινε η έκρηξη και όλη η αιτία της καταστροφής. Η εταιρεία λοιπόν αυτή, στην προσπάθειά της να κατέβει μας ενημέρωσε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τα δύο διπλανά κτίρια είναι επικίνδυνα και υπάρχει μεγάλος φόβος».

Και παρακάτω τόνισε: «Οι υπηρεσίες μας σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Πολιτισμού, έχουν κάνει μία σειρά από συναντήσεις για να μπορέσουν να κάνουν άμεσα το αίτημα να υπάρχει γραμμή χρηματοδότησης και να μπορέσουν να συνδιαμορφώσουν μία μελέτη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Καταλαβαίνω ότι δεν τη θέλετε κ. Μπακογιάννη και τη σταματάμε και θα ενημερώσουμε και τα υπουργεία. Και θα περιμένουμε την απόφασή σας πώς θα ανοίξει η Λυσικράτους, αφού δεν θέλετε το κατεπείγον».

Τέλος, ο κ. Δούκας τόνισε πως σε συνεργασία με τον δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο, θα σταθούν στο πλευρό κατοίκων της Άνω Κυψέλης, για κεραία κινητής τηλεφωνίας που εταιρεία θέλει να εγκαταστήσει στα όρια των δύο δήμων. Για το ζήτημα αυτό παραβρέθηκε στη συνεδρίαση εκπρόσωπος των κατοίκων και ζήτησε τη στήριξη του δήμου Αθηναίων.

Διαβάστε επίσης:

«Την πετάξατε στο νερό ενώ ήταν ζωντανή»: Ισόβια στην 33χρονη που άφησε την κόρη της να πνιγεί στο Παλαιό Φάληρο

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο ο τρόπος χορήγησης της προποφόλης που έφερε την άπνοια και την ανακοπή

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Πώς ένας αλγόριθμος αποκάλυψε το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων και των αχυρανθρώπων – Τι είναι ο δείκτης Jaccard και πώς λειτουργεί