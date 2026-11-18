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Ο τρόπος που η 56χρονη γιατρός χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη την μοιραία για τον τραγουδιστή προποφόλη μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών, μετά το πόρισμα του ΑΠΘ που την «δείχνει» ως αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εκπομπή «Live News» του Mega, δεν έπαιξε ρόλο μονάχα η ουσία καθεαυτή, αλλά και ο λανθασμένος τρόπος χορήγησης.

Το βασικό συμπέρασμα του πορίσματος τοξικολογίας είναι ότι ο θάνατός του προήλθε από τη χορήγηση της προποφόλης.

«Η γιατρός χορήγησε εφάπαξ την προποφόλη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ οι γιατροί τη χορηγούν σταδιακά με δόσεις», τόνισε ο αστυνομικός συντάκτης.

Η γιατρός φαίνεται ότι του τη χορήγησε μονομιάς και έτσι έπαθε άπνοια που οδήγησε στην ανακοπή.

Τα περιστατικά που έχουν μελετηθεί για τη χορήγηση της προποφόλης, έρχονται από υγειονομικούς που έχουν επιλέξει να δώσουν τέλος στη ζωή τους με τον τρόπο αυτό, με τη χορήγηση προποφόλης μονομιάς δηλαδή.

Ποιες ουσίες αναφέρονται στο πολυσέλιδο πόρισμα του ΑΠΘ

Στο πόρισμα των 30 σελίδων αναφέρονται και οι ουσίες που ανιχνεύτηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γίνεται αναφορά στην προποφόλη που χορηγείται ενδοφλέβια, στη μιδαζολάμη που χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων, καθώς και στη φλουμαζενίλη, το αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών όπως η μιδαζολάμη.

Στο πόρισμα γίνεται αναφορά στα διουρητικά χάπια και στα αντιψυχωτικά φάρμακα που εντοπίστηκαν.

Ο Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής, μίλησε σχετικά με το περιστατικό και είπε ότι τα «δώσαμε ένα φάρμακο, δεν ξέραμε τη δράση του», είπε και τόνισε ότι η γιατρός, δεν έκανε τίποτα για να τον σώσει.

«Η αναστροφή της δράσης της προποφόλης είναι η συνεχής χορήγηση οξυγόνου», είπε ο ιατροδικαστής και διερωτήθηκε αν κατάλαβε τι έγινε και αν η γιατρός παρακολουθούσε συνεχώς το μόνιτορ.

«Είναι δυνατόν να μην έχουν διαβάσει ποτέ το χαρτί των οδηγιών τέτοιων αναισθητικών», είπε επίσης.

Όπως είπε από τη στιγμή που υπήρχε πτώση οξυγόνου, θα έπρεπε να του χορηγήσει, ενώ όπως τονίζει είναι κομβικό το εάν η γιατρός, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ για τις ουσίες που του είχε χορηγήσει.

Tι λέει η δικηγόρος της αναισθησιολόγου που δέχθηκε τηλεφώνημα από την 56χρονη

Πρόσωπο «κλειδί» ήταν και παραμένει η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό. Η ίδια υποστηρίζει πως εκείνο το μεσημέρι ήταν η πρώτη φορά που την κάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου για να ρωτήσουν για αναισθητική ουσία. Κάτι όμως που καταρρίφθηκε από τα μηνύματα που αντάλλαζε με την κατηγορούμενη γιατρό λίγες μέρες πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στο Live News, η δικηγόρος της αναισθησιολόγου, Αναστασία Κερχατζίδου, είπε: «Η αναισθησιολόγος δεν έχει καμία εμπλοκή με την προποφόλη. Είναι αδύνατον ένα τέτοιο ιατρείο με τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών να συνεργάζονταν μόνο με μία αναισθησιολόγο. Το καλοκαίρι υπήρξαν ιατρικές πράξεις σε ασθενείς και η δική μου εντολέας δεν βρισκόταν καν στην Ελλάδα. Υπήρχαν 2 αναισθησιολόγοι που συνεργάζονταν τον Αύγουστο με το ιατρείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου».

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