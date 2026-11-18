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Στην ταυτοποίηση του οδηγού της Porsche, που καταγράφηκε να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προχώρησαν οι Αρχές. Πρόκειται για έναν 51χρονο, ο οποίος είχε μαζί του στο πολυτελές αυτοκίνητο δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Η ταυτοποίησή του ήρθε έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας για το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε αντιδράσεις. Στο σχετικό clip ακούγονται τα δύο παιδιά να ζητούν από τον οδηγό να κόψει ταχύτητα, την ώρα που εκείνος συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του με τη μουσική σε υψηλή ένταση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει δημόσια ο 51χρονος, καθώς είχε αρνηθεί ότι βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, λέγοντας πως το επίμαχο βίντεο τού είχε σταλεί από φίλο του.

Η έρευνα και η ταυτοποίηση από το βίντεο

Η υπόθεση εντοπίστηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, η οποία παρακολουθεί υλικό που αναρτάται στο διαδίκτυο και αφορά παραβατικές συμπεριφορές στους δρόμους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε δημοφιλή πλατφόρμα το βίντεο με την Porsche να κινείται στους Θρακομακεδόνες με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα που έφτανε ακόμη και τα 115 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Από την ανάλυση των εικόνων προέκυψε η ταυτότητα του 51χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου. Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχει η παρουσία των δύο μικρών παιδιών στο όχημα, καθώς το βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή Live News του Mega αποτυπώνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν η διαδρομή.

Στα πλάνα φαίνεται το χέρι του οδηγού στο τιμόνι, ενώ από τα ηχεία ακούγεται δυνατά μουσική. Ο άνδρας τραγουδά και οδηγεί, κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι, ενώ η Porsche αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα.

Το όχημα διέρχεται από διασταυρώσεις και διαβάσεις, αλλά και σημεία όπου περνά σε μικρή απόσταση από αυτοκίνητα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Την ίδια ώρα, καταγράφονται οι φωνές των δύο παιδιών, που ζητούν από τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα.

Η δημόσια διάψευση του 51χρονου και οι ισχυρισμοί για το βίντεο

Πριν γίνει γνωστή η ταυτοποίησή του από την Αστυνομία, ο 51χρονος είχε δώσει τη δική του εκδοχή για το υλικό. Σε δηλώσεις του στο Mega, την Παρασκευή, 13/11, επέμεινε ότι δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, αποδίδοντας την καταγραφή σε φίλο του.

«Εγώ είμαι στο Κουφονήσι και τα παιδιά μου είναι 21 και 22. Το βιντεάκι είναι φίλου μου που μου το έστειλε και το ανέβασα. Δεν έχω καμία σχέση με το βιντεάκι», είχε δηλώσει.

Όπως είχε εξηγήσει, ανταλλάσσει συχνά βίντεο με πολυτελή αυτοκίνητα με γνωστό του που ασχολείται με τον συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η καταγραφή δεν ήταν πρόσφατη, αλλά είχε γίνει τουλάχιστον έναν μήνα πριν.

«Έχω έναν φίλο που ασχολείται με αυτοκίνητα, έχει ακριβά αυτοκίνητα και του είχα πει “στείλε μου κανένα βιντεάκι”», είχε αναφέρει. Ο 51χρονος είχε δώσει τη δική του ερμηνεία και για τις φωνές που ακούγονται από τα παιδιά, αμφισβητώντας ότι εκείνα ζητούσαν από τον οδηγό να σταματήσει ή να ελαττώσει ταχύτητα. «Δεν φωνάζουν “μπαμπά σταμάτα”, αλλά “μπαμπά πήγαινε πιο γρήγορα, θέλω κι άλλο”», είχε ισχυριστεί.

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