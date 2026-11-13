Θρακομακεδόνες: Αντιδράσεις για βίντεο με Porsche που τρέχει με 115 χλμ./ώρα – «Μπαμπά, σταμάτα» φώναζαν τα παιδιά, τι ισχυρίζεται ο άνδρας

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο διάρκειας 57 δευτερολέπτων από τους Θρακομακεδόνες, στο οποίο καταγράφεται μια Porsche να κινείται με ταχύτητα 115 χλμ./ώρα, ενώ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ακούγονται δύο παιδιά να ζητούν επίμονα από τον οδηγό να σταματήσει και να πηγαίνει πιο αργά.

Στο οπτικοακουστικό υλικό ο οδηγός φαίνεται να κρατά το τιμόνι με το ένα χέρι, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε στροφές και διασταυρώσεις.

Κάτοικοι της περιοχής, αλλά και πρόσωπα από το περιβάλλον του άνδρα που φέρεται να οδηγεί, κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης. Ο ίδιος, ωστόσο, μιλώντας στο Live News, αρνείται ότι βρισκόταν στο τιμόνι της συγκεκριμένης Porsche, υποστηρίζοντας ότι απλώς αναδημοσίευσε βίντεο φίλου του.

Οι καταγγελίες των κατοίκων και η απάντηση του άνδρα

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η επικίνδυνη οδήγηση στην περιοχή δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς ο άνδρας φέρεται να αναπτύσσει συχνά υψηλές ταχύτητες στους δρόμους των Θρακομακεδόνων.

«Έχει τον τελευταίο μήνα που παίρνει τα παιδιά. Αυτός τα βγάζει βόλτα κάθε σαββατοκύριακο που τα παίρνει. Αυτό με τα παιδιά έχουμε πάθει ένα σοκ. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Θα μου σκοτώσει τα δικά μου τα παιδιά, τα δικά σου τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο άνδρας επιμένει ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος το αυτοκίνητο, αλλά ότι το βίντεο προερχόταν από φίλο του, ο οποίος ασχολείται με πολυτελή οχήματα και του στέλνει συχνά σχετικά clips.

«Εγώ είμαι στον Κουφονήσι. Και τα παιδιά μου είναι 21 και 22. Το βιντεάκι είναι φίλου μου που μου το έστειλε και το ανέβασα. Δεν έχω καμία σχέση με το βιντεάκι. Έχω έναν φίλο που ασχολείται με αυτοκίνητα, έχει ακριβά αυτοκίνητα και του είχα πει: “Στείλε μου κανένα βιντεάκι” και μου στέλνει διάφορα αυτοκίνητα. Δεν είναι το πρώτο που έχω ανεβάσει. Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός μήνα βίντεο. Ο συγκεκριμένος έχει αυτοκίνητα της τάξης άνω του ενός εκατομμύριου όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχει και αυτό το οδήγημα που έκανε είναι πολύ συμβατό με έτσι όπως οδηγεί. Κατά διαστήματα έχω ανεβάσει και άλλα βιντεάκια. Έχω ανεβάσει πολύ τραγικά πράγματα με αυτόν, με το αυτοκίνητό του και εγώ μέσα βέβαια, χωρίς να έχει τα παιδιά του. Τα παιδιά θέλουν κι άλλο, “κι άλλο, κι άλλο”, λένε τα παιδιά. Να τρέξουν περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας γιατί το κάνει. Εγώ πόσταρα το story με το αυτοκίνητο».

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