Mετά τον Ράσελ Μπραντ ο Γουάλιαμς: Έρευνα της βρετανικής αστυνομίας σε βάρος του συγγραφέα παιδικών βιβλίων για σεξουαλικά αδικήματα

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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του κωμικού και επιτυχημένου συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς, για «φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα».

Χωρίς να τον κατονομάζει, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε πως «έλαβε, τις τελευταίες ημέρες, πολλές καταγγελίες σχετικά με φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα που διέπραξε κατά το παρελθόν» ο συγγραφέας, στον απόηχο της δημοσιοποίησης από την εφημερίδα The Guardian και το τηλεοπτικό δίκτυο ITV News μαρτυριών γυναικών που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική παρενόχληση.

BREAKING: Met Police have launched an investigation into David Walliams over alleged "serious" sexual offences.



Walliams denies the allegations against him. https://t.co/rcq3LI1MZ5 pic.twitter.com/Pk82ZbVqnM — Sky News (@SkyNews) November 13, 2026

Η μητροπολιτική αστυνομία διευκρινίζει πως αυτές οι καταγγελίες «είναι διαφορετικές με τα περιστατικά που αναφέρονται» στην έρευνα αυτών των ΜΜΕ, όμως προσθέτει πως «εξετάζει προληπτικά» το συγκεκριμένο δημοσιογραφικό έργο, «προκειμένου να διαπιστώσει εάν περιλαμβάνει στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων».

Τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν «λαμβάνουν στήριξη από εξειδικευμένους πράκτορες», συμπλήρωσε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους.

Royaume-Uni : l’auteur de livres pour enfants David Walliams visé par une enquête pour « infractions sexuelles »

➡️ https://t.co/FQAZDlkQKp pic.twitter.com/zyWtA1NfLu November 13, 2026

Η έναρξη αυτής της έρευνας λαμβάνει χώρα μετά την καταδίκη, την περασμένη εβδομάδα, σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις ενός άλλου αστέρα της ψυχαγωγίας και των βρετανικών ΜΜΕ, του πρώην κωμικού Ράσελ Μπραντ.

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς, ηλικίας 55 ετών, είναι μεταξύ των δημοφιλέστερων συγγραφέων παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας εκδώσει περίπου 20 βιβλία, ανάμεσά τους το “The Boy in the Dress” ή “Mr Stink”.

Στο πλαίσιο της έρευνας της Guardian και του ITV News, αρκετές γυναίκες τον κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύτηκε τη διασημότητά του για να συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με αυτές όταν ήταν νέες, ακόμη και ανήλικες. Μια γυναίκα περιέγραψε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 15 ετών.

Ο Γουάλιαμς έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά και προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποτρέψει τη δημοσίευση του ονόματός του στην έρευνα.

A joint three-year investigation by ITV News and the Guardian reveals allegations David Walliams preyed on teenage girls as young as 15



Walliams denies all allegations including criminal activity



Read and watch the full investigation here: https://t.co/Hh4zwec4h9 pic.twitter.com/gbdezDub94 — ITV News (@itvnews) November 10, 2026

«Δεν είμαι σεξουαλικό αρπακτικό. Δεν έχω παραβιάσει κανέναν νόμο», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα, ενώ παραδέχτηκε «αλόγιστη συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένα άτομα με τα οποία είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις».

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