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13.11.2026 21:20

Mετά τον Ράσελ Μπραντ ο Γουάλιαμς: Έρευνα της βρετανικής αστυνομίας σε βάρος του συγγραφέα παιδικών βιβλίων για σεξουαλικά αδικήματα

13.11.2026 21:20
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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του κωμικού και επιτυχημένου συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς, για «φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα».

Χωρίς να τον κατονομάζει, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε πως «έλαβε, τις τελευταίες ημέρες, πολλές καταγγελίες σχετικά με φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα που διέπραξε κατά το παρελθόν» ο συγγραφέας, στον απόηχο της δημοσιοποίησης από την εφημερίδα The Guardian και το τηλεοπτικό δίκτυο ITV News μαρτυριών γυναικών που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική παρενόχληση.

Η μητροπολιτική αστυνομία διευκρινίζει πως αυτές οι καταγγελίες «είναι διαφορετικές με τα περιστατικά που αναφέρονται» στην έρευνα αυτών των ΜΜΕ, όμως προσθέτει πως «εξετάζει προληπτικά» το συγκεκριμένο δημοσιογραφικό έργο, «προκειμένου να διαπιστώσει εάν περιλαμβάνει στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων».

Τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν «λαμβάνουν στήριξη από εξειδικευμένους πράκτορες», συμπλήρωσε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους.

Η έναρξη αυτής της έρευνας λαμβάνει χώρα μετά την καταδίκη, την περασμένη εβδομάδα, σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις ενός άλλου αστέρα της ψυχαγωγίας και των βρετανικών ΜΜΕ, του πρώην κωμικού Ράσελ Μπραντ.

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς, ηλικίας 55 ετών, είναι μεταξύ των δημοφιλέστερων συγγραφέων παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας εκδώσει περίπου 20 βιβλία, ανάμεσά τους το “The Boy in the Dress” ή “Mr Stink”.

Στο πλαίσιο της έρευνας της Guardian και του ITV News, αρκετές γυναίκες τον κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύτηκε τη διασημότητά του για να συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με αυτές όταν ήταν νέες, ακόμη και ανήλικες. Μια γυναίκα περιέγραψε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 15 ετών.

Ο Γουάλιαμς έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά και προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποτρέψει τη δημοσίευση του ονόματός του στην έρευνα.

«Δεν είμαι σεξουαλικό αρπακτικό. Δεν έχω παραβιάσει κανέναν νόμο», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα, ενώ παραδέχτηκε «αλόγιστη συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένα άτομα με τα οποία είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις».

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