Όταν σίγησε το Outlook, σταμάτησε ο κόσμος: Πώς επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη η κατάρρευση των υπηρεσιών της Microsoft – Η παγκόσμια εξάρτηση και η επιστροφή στο… φαξ

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Τουλάχιστον 74 χώρες επηρεάστηκαν από τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft, η οποία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε κυβερνήσεις, δικαστήρια, αστυνομικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας της Microsoft;

Η διακοπή εντοπίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (17:00 GMT).

Οι υπηρεσίες Microsoft 365, μεταξύ των οποίων το Teams, το Outlook αλλά και το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης Copilot, παρουσίασαν προβλήματα συνδεσιμότητας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες της Παρασκευής, ώρα GMT, η Microsoft ανέφερε ότι η κατάσταση παρουσίαζε βελτίωση, με τις ουρές των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που περίμεναν να αποσταλούν να έχουν μειωθεί σημαντικά και να πλησιάζουν πλέον τα φυσιολογικά επίπεδα.

Από τις δημοτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ μέχρι τις αυστραλιανές υπηρεσίες πληροφοριών, οι επιπτώσεις της διακοπής ήταν εκτεταμένες, αναδεικνύοντας πόσο εξαρτημένες είναι οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες από τα ψηφιακά εργαλεία της Microsoft.

ΗΠΑ και Καναδάς

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων δήλωσαν στο Politico ότι η εργασία τους είχε ουσιαστικά παραλύσει εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας.

«Όλοι χρησιμοποιούμε το Outlook. Είναι η ζωή μας, εκεί βρίσκονται τα πάντα, το ημερολόγιό μας, το ημερολόγιο του προϊσταμένου μας. Επομένως, η κατάσταση είναι δύσκολη… χωρίς πρόσβαση στη δική μας “Βίβλο”», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας υπάλληλος της Βουλής.

«Χάθηκε έτσι μια ολόκληρη ημέρα κοινοβουλευτικής εργασίας», πρόσθεσε.

Προβλήματα κατέγραψαν και οι τεχνολογικοί κολοσσοί OpenAI και Anthropic.

Η OpenAI, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, ανακοίνωσε ότι διερευνά ένα πρόβλημα που επηρέαζε τις συνδέσεις της με τις υπηρεσίες της Microsoft, με αποτέλεσμα ορισμένα εργαλεία της να μη λειτουργούν όπως αναμενόταν.

Παράλληλα, δικαστήρια από το Λος Άντζελες μέχρι το Τέξας προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην επικοινωνία τους με πολίτες και συνεργαζόμενους φορείς.

Η αμερικανική κατασκευάστρια ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group, η οποία επρόκειτο να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 12 Νοεμβρίου, μετέθεσε την ανακοίνωση για τις 16 Νοεμβρίου, επικαλούμενη τις επιχειρηματικές δυσκολίες που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές ορισμένων αμερικανικών πόλεων κάλεσαν τους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις δημοτικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς, αντί να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο Δήμος του Όστιν, στο Τέξας, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής μέσω της πλατφόρμας X:

«Λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας του Microsoft Outlook, οι υπάλληλοι του Δήμου του Όστιν δεν μπορούν αυτή τη στιγμή ούτε να λαμβάνουν ούτε να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα.

Οι τηλεφωνικές γραμμές του Δήμου παραμένουν σε λειτουργία, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το 911 δεν επηρεάζονται».

Στον Καναδά, ένα δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης που διαχειρίζεται αρκετά νοσοκομεία στο Τορόντο κήρυξε «Code Grey», έναν ειδικό κωδικό που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει σοβαρή τεχνική ή υποδομική δυσλειτουργία.

Ο οργανισμός Unity Health Toronto ανακοίνωσε ότι οι ομάδες του αντιμετώπιζαν προβλήματα στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η περίθαλψη των ασθενών δεν είχε επηρεαστεί.

Προβλήματα πρόσβασης σε τηλεφωνικές κλήσεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία ανέφερε και το SickKids, το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο του Καναδά.

Παράλληλα, η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Via Rail προειδοποίησε τους επιβάτες ότι ενδέχεται να μην μπορούν να λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώσεις σχετικά με τα ταξίδια τους.

Διαταραχές καταγράφηκαν επίσης σε δημοτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στους δήμους της Οτάβα και του Βανκούβερ, οι οποίοι κάλεσαν τους κατοίκους να επικοινωνούν τηλεφωνικά για επείγοντα ζητήματα.

Ασία

Στην Ιαπωνία, ορισμένες επιχειρήσεις φέρεται να αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας ακόμη και συσκευές φαξ για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους.

«Δεν μπορούμε να στείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας της Microsoft, οπότε επιστρέφουμε στο φαξ για τις τακτικές ενημερώσεις που συνήθως αποστέλλουμε σε μορφή PDF. Η αναλογική τεχνολογία παραμένει ισχυρή», ανέφερε ένας ανώνυμος χρήστης της πλατφόρμας X, σύμφωνα με δημοσίευμα της Japan Times.

Η ιαπωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι είχε επηρεαστεί και η κοινόχρηστη ψηφιακή πλατφόρμα πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

«Γνωρίζουμε ότι η Microsoft εργάζεται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών της και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την αντίδραση της εταιρείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Masanao Ozaki.

Η Σιγκαπούρη επιβεβαίωσε επίσης ότι η διακοπή είχε επηρεάσει ορισμένα κυβερνητικά συστήματα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμεναν πλήρως λειτουργικές.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και τα δικαστήρια της χώρας, τα οποία ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν δυσκολίες στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για επείγουσες υποθέσεις, κάλεσαν τους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά.

Στις Φιλιππίνες, το Ανώτατο Δικαστήριο προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην απάντηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων και στη διεκπεραίωση άλλων συναλλαγών.

Στην Ινδία, η διακοπή επηρέασε σημαντικά την καθημερινή εργασία χιλιάδων εργαζομένων την Παρασκευή, καθώς τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν έφταναν στους παραλήπτες και οι κλήσεις μέσω Teams παρουσίαζαν προβλήματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκλήθηκε και στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Εργαζόμενοι στον χρηματιστηριακό κλάδο δήλωσαν στο BBC News ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στις καθημερινές εκθέσεις και αναλύσεις που χρειάζονταν πριν από τις πρωινές συσκέψεις, κατά τις οποίες λαμβάνονται σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις.

«Το Outlook δεν λειτουργούσε. Ευτυχώς, διαθέτουμε εναλλακτική λύση, οπότε αυτό δεν αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ωστόσο, πραγματοποιούμε τις περισσότερες τηλεδιασκέψεις μας, ειδικά με μεγάλους πελάτες, μέσω Teams. Εκεί αντιμετωπίσαμε δυσκολίες», δήλωσε ανώτατο στέλεχος μεγάλης ινδικής χρηματιστηριακής εταιρείας, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στην Κίνα, όπου οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κυρίως εγχώριες εφαρμογές γραφείου, όπως το WPS Office, η διακοπή προκάλεσε επίσης προβλήματα και δυσαρέσκεια.

Το Outlook εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα λίγα αξιόπιστα μέσα επικοινωνίας για πολλές επιχειρήσεις και γραφεία που συνεργάζονται με συναδέλφους και συνεργάτες στο εξωτερικό.

Η Κίνα εφαρμόζει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα διαδικτυακής λογοκρισίας παγκοσμίως, γνωστό ως «Μεγάλο Τείχος Προστασίας» (Great Firewall), το οποίο περιορίζει την πρόσβαση σε πολλές δυτικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες, όπως η Google, το Facebook και το Instagram, καθώς και σε διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, μεταξύ των οποίων και το BBC.

Αυστραλία

Στην Αυστραλία, από τη διακοπή επηρεάστηκαν ακόμη και οι υπηρεσίες πληροφοριών και η ομοσπονδιακή αστυνομία, αν και οι αρμόδιοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι επιπτώσεις ήταν περιορισμένες.

«Οι επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν αφορούν κυρίως το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Ασφαλείας και Πληροφοριών (ASIO), Mike Burgess.

Και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί της χώρας επιβεβαίωσαν ότι είχαν επηρεαστεί από το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι τα προβλήματα αφορούσαν κυρίως τα ηλεκτρονικά μηνύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, δεν σημειώθηκαν σοβαρές επιπτώσεις στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες της Νέας Νότιας Ουαλίας, στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών και της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο

Στην Ευρώπη, ο διαχειριστής χρηματιστηριακών αγορών Euronext συνέστησε το πρωί της Παρασκευής στις εισηγμένες εταιρείες να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για την κοινοποίηση εταιρικών πληροφοριών, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το Outlook, σύμφωνα με το Reuters.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI), Claudia Plattner, δήλωσε στο Reuters ότι οι γερμανικές αρχές δεν είχαν επηρεαστεί, καθώς δεν βασίζονται στις υπηρεσίες Microsoft 365.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας της Γερμανίας, Deutsche Bahn, αντιμετώπιζε δυσκολίες στην αποστολή δρομολογίων για τρένα που είχαν υποστεί αλλαγές εξαιτίας εκτροπών.

Η Plattner χαρακτήρισε τη διαταραχή παγκόσμιας κλίμακας.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια διαταραχή που εκτείνεται σε έναν τεράστιο αριθμό κέντρων δεδομένων, από την Ασία μέχρι τις ΗΠΑ, μέσω της Ευρώπης», δήλωσε.

Στην Αττάλεια της Τουρκίας, σύμβουλοι και αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, Cop31, βρέθηκαν επίσης αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα επικοινωνίας.

Ο James Young, σύμβουλος για θέματα κλιματικής αλλαγής στο Inuit Circumpolar Council, έναν οργανισμό που εκπροσωπεί περίπου 180.000 Ινουίτ που ζουν στην Αρκτική, δήλωσε στο Reuters ότι το συμβούλιο βασίζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο Microsoft Teams για την επικοινωνία μεταξύ συνεργατών που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες.

«Ήταν πραγματικά απογοητευτικό και δύσκολο να διατηρήσουμε την επικοινωνία με τους συναδέλφους μας και να συμμετέχουμε αποτελεσματικά στις εργασίες της διάσκεψης», ανέφερε.

«Πιστεύω ότι η εξάρτησή μας από την τεχνολογία μάς καθιστά ευάλωτους σε τέτοιου είδους καταστάσεις», πρόσθεσε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβλήματα καταγράφηκαν σε γενικούς γιατρούς, αστυνομικές υπηρεσίες και φαρμακεία.

Ορισμένα ιατρεία κάλεσαν τους ασθενείς να μην υποβάλλουν αιτήματα μέσω των ιστοσελίδων τους όσο διαρκούσε το πρόβλημα, ενώ αρκετές μεγάλες αστυνομικές διευθύνσεις συνέστησαν στους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά εάν επιθυμούσαν να καταγγείλουν κάποιο περιστατικό.

Η διακοπή επηρέασε ακόμη και τους πολιτικούς θεσμούς της χώρας.

Στο βρετανικό Κοινοβούλιο, βουλευτές ανέφεραν ότι δεν είχαν πρόσβαση στα προϊόντα της Microsoft μέσω των κοινοβουλευτικών λογαριασμών τους.

Εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου δήλωσε:

«Γνωρίζουμε το παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft και έχει αντίκτυπο στους χρήστες του κοινοβουλευτικού δικτύου. Συνεργαζόμαστε με τη Microsoft για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του ζητήματος.

Έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας, ώστε οι σημερινές κοινοβουλευτικές εργασίες να συνεχιστούν».

Ποιες περιοχές του κόσμου επηρεάστηκαν λιγότερο;

Ορισμένες περιοχές της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Ρωσία, όπου η χρήση των εφαρμογών της Microsoft υπόκειται σε σημαντικούς περιορισμούς και πολλές υπηρεσίες έχουν σταδιακά αντικατασταθεί από εγχώριες εναλλακτικές λύσεις.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην αποτυπώνει πλήρως την πραγματική έκταση του προβλήματος. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να υπάρχει υποκαταγραφή των περιστατικών, καθώς ακόμη και η ίδια η πλατφόρμα Downdetector συγκαταλέγεται στις ιστοσελίδες που αποκλείονται λόγω διαδικτυακής λογοκρισίας.

Στη Νότια Αφρική, ένας οινοπαραγωγός δήλωσε ότι σχεδόν το σύνολο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας είχε οδηγηθεί σε «πλήρη ακινησία» εξαιτίας της διακοπής.

«Είναι απίστευτα απογοητευτικό», ανέφερε ο Peter Pentz.

Όπως εξήγησε, η επιχείρησή του πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές, με αποτέλεσμα η επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους εξαγωγείς στην Ευρώπη να έχει ουσιαστικά σταματήσει.

Η επεξεργασία παραγγελιών, οι αποστολές προϊόντων, οι επικοινωνίες, ακόμη και κρίσιμες εργασίες παραγωγής διακόπηκαν.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το οινοποιείο του στη δυτική ακτή της επαρχίας του Ακρωτηρίου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα συστήματα της Microsoft για σημαντικό μέρος της καθημερινής λειτουργίας του.

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