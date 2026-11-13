Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στον Πειραιά για έκρηξη σε διαμέρισμα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη ακτή Θεμιστοκλέους στη συμβολή των οδό Κοτζιάδων.
Από την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρή πυρκαγιά η οποία έσβησε μέχρι να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.
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