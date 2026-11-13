Εργατικό ατύχημα στη Φλώρινα: Στο νοσοκομείο δύο άνδρες που καταπλακώθηκαν από σιλό (Video)

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Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, στην Παλαίστρα Φλώρινας, όταν σιλό κατέρρευσε και καταπλάκωσε δύο εργαζόμενους.

Για τον απεγκλωβισμό του ενός στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Φλώρινας και Πτολεμαΐδας καθώς και από την 5η ΕΜΑΚ και την 8η ΕΜΟΔΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 66χρονος εργαζόμενος απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο δεύτερος εργαζόμενος είχε ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, φέροντας τραύμα στο χέρι.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Η διερεύνησή τους αναμένεται να γίνει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας.

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