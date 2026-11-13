Παρενέργειες στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Μπέσεντ «δείχνει» τον Λάτνικ για τις εξαγωγές τσιπ της Nvidia – «Τρίζει» η καρέκλα του υπουργού Εμπορίου

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Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ κατηγόρησε την Παρασκευή το Υπουργείο Εμπορίου για καθυστέρηση στην καταχώριση του πελάτη της Nvidia, Megaspeed, ως πιθανής απειλής για την εθνική ασφάλεια, δημοσιοποιώντας ένα συνεχιζόμενο παιχνίδι απόδοσης ευθυνών από την κυβέρνηση μετά την αποπομπή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς ορισμένοι από τους συμβούλους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σοκαρισμένοι από τις επιπτώσεις της παραίτησης του Χουάνγκ, έχουν αρχίσει να συζητούν εάν ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ θα πρέπει να απολυθεί, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επίσης απαντήσει σε κλήσεις από αξιωματούχους της κυβέρνησης και εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον Λάτνικ, δήλωσαν δύο επιπλέον άτομα.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος τον έχει στηρίξει, εκδίδοντας μια δήλωση την Πέμπτη – πριν από τα σχόλια του Μπέσεντ – λέγοντας ότι ο Τραμπ «διατηρεί πλήρη εμπιστοσύνη στον υπουργό και στην ικανότητά του να ασκήσει τη θέση του πιο μετασχηματιστικού Υπουργού Εμπορίου στη σύγχρονη ιστορία». Ο Τραμπ και ο Λάτνικ είναι μακροχρόνιοι φίλοι και πηγές ανέφεραν ότι δεν ήταν σαφές τι θα μπορούσε να κάνει ο πρόεδρος.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ είπε ότι ένα ευρύ φάσμα της κυβέρνησης Τραμπ – συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Οικονομικών και Εξωτερικών, του Πενταγώνου και του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ – τάχθηκαν υπέρ της ένταξης της Megaspeed σε μαύρη λίστα εξαγωγών.

Είπε ότι ήταν το Υπουργείο Εμπορίου, με επικεφαλής τον Λάτνικ, που απέτυχε να υλοποιήσει το σχέδιο.

«Το εμπόριο… έχει την πένα. Θα έπρεπε να τους ρωτήσετε για τις εσωτερικές τους διαδικασίες», είπε.

Υποστήριξε ότι η αδράνεια είχε παραβιάσει τις οδηγίες που είχε δώσει ο Τραμπ.

«Είμαι απογοητευμένος όταν ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Κίνα δεν πρέπει να λαμβάνει τσιπ Nvidia άνω ενός ορισμένου τεχνολογικού επιπέδου», είπε.

«Και έτσι, οποιαδήποτε διαρροή είναι πολύ απογοητευτική επειδή βλάπτει τις μεγάλες εταιρείες μας στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, δίνει στους Κινέζους ένα πλεονέκτημα», συνέχισε.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ εκφράζουν εδώ και καιρό ανησυχίες ότι η Megaspeed έχει παρακάμψει την αμερικανική νομοθεσία και έχει διοχετεύσει προηγμένα τσιπ στην Κίνα – μια προοπτική που οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να την βάλει στον λεγόμενο κατάλογο εταιρειών του Εμπορίου που είναι συνδεδεμένες με την Κίνα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, το ζήτημα πήρε νέες διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες, όταν αναφέρθηκε δημόσια ότι ο Χουάνγκ είχε σχέση με μια υπάλληλο της Megaspeed, η οποία ήταν ύποπτη για διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Λάτνικ, ενημερώθηκαν πριν από μήνες για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, το στέλεχος της Megaspeed.

Παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, το υπουργείο έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συμπεριλάβει την Megaspeed στον κατάλογο των εταιρειών, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε μια τεταμένη συνεδρίαση της Αίθουσας Κρίσεων την περασμένη εβδομάδα, ο Μπέσεντ αμφισβήτησε τον Λάτνικ για την απροθυμία του τμήματός του να συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα τη Megaspeed, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CNN.

Ο Λούτνικ δεν δεσμεύτηκε αμέσως να λάβει κάποια συγκεκριμένη δράση, ανέφεραν.

Στη συνέντευξη της Παρασκευής, ο Μπέσεντ δεν αρνήθηκε την αντιπαράθεση.

«Δεν επαναλαμβάνουμε συζητήσεις στην Αίθουσα Καταστάσεων», είπε.

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