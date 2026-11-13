Πέντε χώρες και αξιωματούχοι της ΕΕ θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

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Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των χωρών αυτών εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο.

Ρωσία: Οι Ευρωπαίοι μπορούν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες εάν δείξουν «ετοιμότητα να συμβάλουν»

Νωρίτερα την Παρασκευή, 13/11, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είναι έτοιμη να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία προτού ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις.

Το σχόλιο του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποδηλώνει ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη δεσμευτεί να συμπεριλάβει τους Ευρωπαίους στον επόμενο γύρο συνομιλιών, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δήλωσαν την Πέμπτη ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συμφωνήσει με τη συμμετοχή τους.

Στις συνομιλίες μέχρι στιγμής συμμετείχαν Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες.

Δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι πέταξαν στη συνέχεια στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Πούτιν και αργότερα συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο. Ερωτηθείς εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα επαναληφθούν σύντομα με την πρόσθετη συμμετοχή των Ευρωπαίων, ο Πεσκόφ απάντησε: «Μόλις κατανοήσουμε την γνήσια πρόθεσή τους και την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στην ειρηνευτική διαδικασία, τότε θα είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση για τη διεξαγωγή διαλόγου για μια ουκρανική διευθέτηση σε διευρυμένη μορφή».

Η ευρωπαϊκή εμπλοκή θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση στις προσπάθειες τερματισμού της σχεδόν πενταετούς σύγκρουσης, η οποία αψήφησε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι πολύ κακές. Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν εξοπλίσει την Ουκρανία και έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, και τα περισσότερα έχουν αποφύγει την άμεση επαφή με τον Πούτιν από τότε που έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους για να καταλάβουν αν θέλουν ειρήνη ή πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα ήταν ανοιχτή στην ιδέα κάποιας μορφής επαφών με την Ευρώπη πριν από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες συζητήσεις επί του θέματος. Ερωτηθείς πώς θα έβλεπε το Κρεμλίνο τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως πιθανό συνομιλητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Πεσκόφ απάντησε: «Κάθε ώρα, εμφανίζονται αναφορές που κατονομάζουν εντελώς διαφορετικούς υποψηφίους. Επομένως, προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να πούμε κάτι συγκεκριμένο».

Ποιος θα εκπροσωπήσει την ΕΕ;

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανότητα η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας να εκπροσωπήσει την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις.

Η Κάλας έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την καλή πίστη της Ρωσίας στην ειρηνευτική διαδικασία και έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επιβολή διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων στη Μόσχα. Την Παρασκευή, δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στη Ρωσία να πει ποιος θα πρέπει να εκπροσωπεί την ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Δεν θέλουν κανέναν ισχυρό από την άλλη πλευρά επειδή θέλουν να προωθήσουν τις μέγιστες απαιτήσεις τους», είπε. Η Ρωσία λέει ότι επιθυμεί μια πλήρη ειρηνευτική διευθέτηση, όχι κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Μόσχα θέλει να διαπραγματευτεί ένα ευρύ ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας προτού ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες του πολέμου. Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη σημαντικής προόδου σε βασικά ζητήματα όπως το εδαφικό.

Ο Πούτιν δεν έχει δείξει σημάδια ότι είναι έτοιμος να μετριάσει τις εδαφικές του απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μια ζώνη ασφαλείας σε τμήματα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία απέρριψε τα αιτήματα της Ρωσίας να παραδώσει εδάφη στην ανατολική ουκρανική περιοχή Ντονμπάς.

Μερτς: «Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συζητηθεί το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας με την Μόσχα»

«Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συζητηθεί νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας με την Μόσχα, διότι αυτό υπάρχει ήδη», δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, στο περιθώριο των εργασιών της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο.

«Η Ρωσία θέλει να συζητήσει θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. Δεν έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε γι’ αυτό διότι υπάρχει ήδη», είπε.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες για την Ουκρανία, ο γερμανός καγκελάριος είπε ότι «η συμμετοχή της Γερμανίας είναι αυτονόητη».

Ο Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δημιουργήσει «εκπλήξεις» κατά την διάρκεια των συνομιλιών για την Ουκρανία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.

«Ορισμένοι εδώ στο Δουβλίνο φοβούνται ότι αυτό θα γίνει μία δεύτερη περίπτωση “Άνκορατζ“», είπε.

«Λοιπόν, εγώ θέλω να διατυπώσω το μήνυμά μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ ξεκάθαρα: παρακαλώ, όχι εκπλήξεις. Συνεχίστε να παίζετε ως μέρος της “Ομάδας Ευρώπη” και της “Ομάδας Ουκρανία”», προειδοποίησε ο Φρίντριχ Μερτς.

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