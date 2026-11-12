«Άνοιγμα» Πούτιν στην Ευρώπη: «Ναι στη συνεργασία ώστε να αποφασίσουν τι θέλουν, πόλεμο ή ειρήνη» – Συνάντηση με Γουίκοφ και Κούσνερ

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Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν στο Κρεμλίνο την Πέμπτη για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια νέα προσπάθεια για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Είναι η 10η φορά που ο Γουίτκοφ συναντά τον Πούτιν αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης που έχει διαρκέσει περισσότερο από τον αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πραγματοποιείται μετά από δύο ημέρες τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι.

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις τους, τις οποίες σημείωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε στον Πούτιν ότι η Ευρώπη επιθυμεί έναν ρόλο στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ενώ ο Στιβ Γουίτκοφ επαίνεσε μια σημαντική ανταλλαγή κρατουμένων που συμφωνήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, λέγοντας ότι ήταν ένα σημάδι προόδου, ανέφερε το Reuters.

Jared Kushner to Putin: We’ve seen a big change with the Europeans, and we think there’s a very strong momentum and desire to engage together. We’re very confident that if we move to a multilateral format, that will continue to make progress to resolve the issues, and we believe that will help us end the war. — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Ο Πούτιν θέλει οι ΗΠΑ να συνεργαστούν με την Ευρώπη «ώστε να μπορούν να αποφασίσουν τι θέλουν, ειρήνη ή πόλεμο»

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι η Ρωσία προτείνει μια κοινή ρωσο-ουκρανική ανθρωπιστική αποστολή στην πόλη Κοστιαντίνοβκα στην ανατολική Ουκρανία , ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πούτιν φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία δεν αντιτάχθηκε ποτέ στον διάλογο με την Ευρώπη και είπε ότι «θα ήθελε οι Αμερικανοί να συνεργαστούν με την Ευρώπη, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν τι θέλουν, ειρήνη ή πόλεμο», ανέφερε το Reuters μέσω του Interfax.

🇷🇺🇺🇸 A meeting is underway at the Kremlin between President of Russia Vladimir #Putin, US Presidential Special Envoy Steve #Witkoff & entrepreneur Jared #Kushner. https://t.co/BSKcixwR4h — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 12, 2026

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ελπίζει να είναι σε θέση να ανακοινώσει έναν νέο γύρο τριμερών συνομιλιών «στους οποίους θα συμμετάσχουν οι Ευρωπαίοι» αργότερα σήμερα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε επίσης στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι η Ρωσία πρότεινε μια κοινή ρωσο-ουκρανική ανθρωπιστική αποστολή στην πόλη Κοστιαντίνοβκα στην ανατολική Ουκρανία.

O Πούτιν δήλωσε ότι η αποστολή θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα πρότυπο παρόμοιας πρωτοβουλίας που επέτρεψε στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Ολέσκι ​​στη νοτιοανατολική Ουκρανία στα τέλη του περασμένου μήνα και να δοθεί βοήθεια σε όσους επέλεξαν να παραμείνουν.

Η Ρωσία χρειάζεται πέντε ημέρες για να καθαρίσει την περιοχή κοντά στην Κωστιαντίνιβκα από τις νάρκες, δήλωσε ο Πούτιν.

Putin: Until now, we have been hearing from the Kyiv authorities that certain territories are controlled by them, while others are not controlled by us. This could go on indefinitely, because going there and seeing what is actually happening is not easy under the conditions created by modern weapons. November 12, 2026

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε επίσης την αντίθεση της Μόσχας στην είσοδο δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε πιθανής λύσης για την διατήρηση της ειρήνης μετά τον πόλεμο – μια βασική απαίτηση του Κιέβου σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η Μόσχα θα θεωρούσε οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα αναπτυχθούν στη χώρα ως «νόμιμο στόχο», δήλωσε ο Πούτιν στους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξή τους θα σήμαινε «τη συνέχιση του πολέμου».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε το αίτημά του να διατηρήσει την κατεχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική επικράτεια και αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε ξένη ειρηνευτική δύναμη στη χώρα – ένα βασικό μέρος των σχεδιαζόμενων εγγυήσεων ασφαλείας της Ευρώπης για το Κίεβο.

Αντ’ αυτού, συνεχίζει να πιέζει για ευρύτερες συνομιλίες σχετικά με την ανατροπή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του ΝΑΤΟ που βασίστηκε στο ΝΑΤΟ μετά το 1997, μια κίνηση την οποία ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «περίεργη» και προέτρεψε την Ευρώπη να παρακολουθεί στενά.

Μερτς: «Το σημαντικό είναι η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι»

«Φαίνεται ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προθυμία από την ρωσική πλευρά να παραδεχθεί ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την εμπλοκή της Ευρώπης», δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς από το Δουβλίνο.

«Αυτό, κατ΄αρχάς, είναι καλά νέα. Μένει να δούμε αν αυτό θα συνεχισθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνομιλίες τις επόμενες λίγες μέρες», δήλωσε στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Είναι σημαντικότερο να προσέλθει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών για την Ουκρανία από το να ορίσουμε ευρωπαίο απεσταλμένο στις συνομιλίες, είπε ο γερμανός καγκελάριος.

«Το σημαντικό είναι η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι και να είναι έτοιμη να δεσμευθεί στις συνομιλίες. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν», είπε ο Μερτς.

Η Ευρώπη έχει κατ’ αρχάς ανάγκη από μία «σαφή και ενιαία στρατηγική γι΄αυτό που θέλει για την Ουκρανία και για τον εαυτό της» πριν επιλέξει απεσταλμένο στις συνομιλίες, δήλωσε επίσης από το Δουβλίνο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Το περιεχόμενο καθορίζει την φόρμα, πρέπει άρα να πάρουμε και πάλι την πρωτοβουλία της συζήτησης με την Ρωσία, ως Ευρωπαίοι, και εκείνη την στιγμή η φόρμα θα έχει καθορισθεί», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά με την διαθεσιμότητά του να είναι ο μελλοντικός ευρωπαίος απεσταλμένος, απάντησε: «Θα είμαι πάντα σε διαθεσιμότητα για τα θέματα αυτά».

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε καθ’ οδόν προς το Δουβλίνο ότι στις συνομιλίες σχετικά με το μελλοντικό σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη θα πρέπει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και προτάσεις για οικονομικά μέτρα που αφορούν την Ουκρανία πριν από την επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, δήλωσε από το Δουβλίνο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ετοιμάζουμε πρόταση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2027. Θα προσέλθουμε με ένα πακέτο κυρώσεων και μία πρόταση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών πριν από την επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κουφής», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

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