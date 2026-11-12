Μετρό: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του σταθμού «Ηλιούπολη»

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Στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη», στο ρεύμα προς Ανθούπολη, έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, 35χρονη, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:10 της Πέμπτης. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες, που ανέσυραν τη γυναίκα. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ανέφερε:

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό “Ηλιούπολη“.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί “Ηλιούπολη” και “Άλιμος”».

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