Απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Μετρό «Ηλιούπολη» – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2

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Συναγερμός σήμανε στη γραμμή 2 του Μετρό σήμερα το μεσημέρι, καθώς άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Αναλυτικά:

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό “Ηλιούπολη“.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί “Ηλιούπολη” και “Άλιμος”».

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