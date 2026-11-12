Δίκη Ειρήνης Μουρτζούκου: Αίτημα εξαίρεσης του πατριού της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας – Κατάθεσε η κουμπάρα της που σκότωσε το μωρό της

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Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου τριών βρεφών με κατηγορούμενη την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στο Μέγαρο η 26χρονη προκειμένου να δικαστεί για τον θάνατο των τριών βρεφών, για τα οποία έχει ομολογήσει την πράξη της.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, ενώ αμέσως μετά, ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Νίκος Αλεξανδρής, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του πατριού της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως υποστήριξε, δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας, ενώ δεν υπήρχε ουσιαστική σχέση μεταξύ τους.

Από την πλευρά της, η 26χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας -από τους 80 που αναμένεται να καταθεσουν- ήταν η κουμπάρα της κατηγορουμένης και μητέρα του βρέφους ηλικίας έξι μηνών, το οποίο είχε εντοπιστεί νεκρό τον Φεβρουάριο του 2021. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η 26χρονη είχε ομολογήσει ότι ήταν εκείνη που προκάλεσε τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης καταγράφηκαν, επίσης, συνομιλίες της κατηγορουμένης με τη μητέρα της, οι οποίες φέρεται να αποτυπώνουν μια διαφορετική εικόνα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη έχει ομολογήσει ακόμη ότι σκότωσε την αδελφή της το 2014. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη πράξη έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος και το αδίκημα έχει πλέον παραγραφεί.

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