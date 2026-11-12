Νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Πώς προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό

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Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με το εργοτάξιο να παρουσιάζει ολοένα και πιο εντυπωσιακή εικόνα.

Το μεγάλο όνειρο των φίλων του «τριφυλλιού» αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς οι εργασίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Τα νεότερα πλάνα από το σημείο αποτυπώνουν την πρόοδο του έργου, με το εσωτερικό της εγκατάστασης να αποκτά σταδιακά την τελική του μορφή.

Οι εξέδρες έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επόμενο στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών, που αφορά το στέγαστρο.

Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες προετοιμασίες και οι εργασίες για την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων που θα αποτελέσουν τη βάση στήριξής του.

Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου αναμένεται να αλλάξει αισθητά την εικόνα του γηπέδου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική του όψη.

Το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του Παναθηναϊκού σχεδιάζεται να έχει χωρητικότητα περίπου 40.000 θεατών, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία από τις πλέον σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, ο στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ολοκληρωθούν τον προσεχή Μάιο, ώστε οι «πράσινοι» να μετακομίσουν στη νέα τους έδρα από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028.

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