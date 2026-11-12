Εξώφυλλο στους Έλισον και την «επόμενη μέρα» της Skydance από το περιοδικό Variety (photo)

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Θέμα στα αμερικανικά ΜΜΕ αποτελεί το -εικαστικό- πρωτοσέλιδο του Χολιγουντιανού περιοδικού (και ψηφιακής έκδοσης) Variety για την ιστορία πίσω από την ιστορία του οπτικοακουστικού και πολυμεσικού γίγαντα Skydance Corp..

Είναι ένα ακτινοσκοπικό δημοσίευμα που ερευνά τα οικονομικά που κρύβονται πίσω από την μεγαλύτερη νέα δύναμη της βιομηχανίας του θεάματος με εκτιμήσεις για την «επόμενη μέρα».

«Από όλα τα πράγματα που κρατούν τον Ντέιβιντ Έλισον ξύπνιο τη νύχτα, η αντίστροφη μέτρηση προς το 2028 είναι ίσως το πιο πιεστικό. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν πολλοί παρατηρητές των μέσων ενημέρωσης και άνθρωποι του Χόλιγουντ», γράφει ο Ματ Ντόνελι του «Variety», σημειώνοντας ότι «η ανησυχία του Έλισον, όπως λένε, δεν τροφοδοτείται από τις επικείμενες προεδρικές εκλογές ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα φιλοξενήσει το Λος Άντζελες, όπου ο Έλισον διαθέτει πλέον δύο εμβληματικά στούντιο. Αντίθετα, η ανησυχία του πηγάζει από τις οκτώ ταινίες που πρέπει ακόμα να αποκτήσει ή να παράγει μέχρι το 2028 για να φτάσει τον μαγικό αριθμό των 30 — αυτό είναι το όριο που η Skydance δεσμεύτηκε να πληροί ετησίως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξαγορά ύψους 111 δισ. δολαρίων που μετέτρεψε την εταιρεία του σε γίγαντα στον τομέα του περιεχομένου».

Στις 9 του μήνα, καθώς η Skydance παρουσίαζε την πρώτη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων της ως ενοποιημένη εταιρεία, η διοίκηση ανέφερε ότι στις αρχές του 2027 θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να προσφερθεί στους καταναλωτές ένα πακέτο με τις υπηρεσίες streaming που βρίσκονται πλέον υπό την ομπρέλα της Skydance: το HBO Max και το Paramount+. Η τιμή θα περιλαμβάνει μια ανταγωνιστική έκπτωση, με στόχο να επιτρέψει στη Skydance να κερδίσει μερίδιο αγοράς μεταξύ των συνδρομητών, σύμφωνα με μια πηγή.

Η Skydance σχεδιάζει να προσφέρει, έως το 2029, μια πλήρως ενοποιημένη υπηρεσία που θα συγκεντρώνει και τις δύο μάρκες σε μία ενιαία πλατφόρμα – κάτι που θα διευκολύνει την εταιρεία να διατηρεί τους θεατές εντός του δικού της κόσμου streaming. Υπάρχουν πολλές εικασίες ότι η εταιρεία θα καταργήσει τελικά την ονομασία Paramount+, δεδομένου ότι η HBO αποτελεί την πιο ισχυρή μάρκα στα μάτια των καταναλωτών.

Εν τω μεταξύ, η Skydance αναδεικνύει τη δύναμη του χαρτοφυλακίου της: συνολικά 205 εκατ. συνδρομητές υπηρεσιών streaming σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, μια βιβλιοθήκη περίπου 15.000 ταινιών και πάνω από 100.000 ώρες τηλεοπτικών σειρών. Ο νέος κολοσσός του Χόλιγουντ διαθέτει μια βιβλιοθήκη περιεχομένου σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη των ανταγωνιστικών στούντιο.

This week’s cover story:



Skydance Succession: As David Ellison Sets His Team, Heads Are Rolling as Hollywood Finds Out Who's Really in Chargehttps://t.co/IcK4eivITD pic.twitter.com/rbitAVZSsj November 11, 2026

Το streaming αποτελεί τον κινητήριο μοχλό του μέλλοντος για τη Skydance, σημειώνει το The Variety. Βραχυπρόθεσμα, όμως, η τύχη της εταιρείας θα καθοριστεί από την τύχη των γραμμικών καλωδιακών καναλιών της. Με τη συγχώνευση, η εταρεία δεν διπλασίασε την παρουσία της στον τομέα αυτό. Την τριπλασίασε. Η Skydance διαθέτει μακράν τη μεγαλύτερη συλλογή γραμμικών καλωδιακών καναλιών στον κλάδο. Το τηλεοπτικό της χαρτοφυλάκιο έχει ως βάση το CBS και περιλαμβάνει περίπου 55 καλωδιακά δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, TCM, Nickelodeon, Comedy Central, BET, Discovery, TLC, Food Network και HGTV.

Ωστόσο, ο παραδοσιακός κλάδος της καλωδιακής τηλεόρασης βρίσκεται σε παρακμή· οι συνδρομητές εγκαταλείπουν σιγά-σιγά αλλά σταθερά τις γραμμικές καλωδιακές υπηρεσίες, προτιμώντας τις πλατφόρμες streaming.

Η διάβρωση των κάποτε αξιόπιστων κερδών από την καλωδιακή τηλεόραση ταλαιπωρεί τις μεγάλες εταιρείες του Χόλιγουντ για περισσότερο από μια δεκαετία και έχει αποτελέσει καταλύτη για τον τελευταίο κύκλο της «μανίας» των συγχωνεύσεων. Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για παράδειγμα, τα έσοδα του τηλεοπτικού κλάδου της Paramount υποχώρησαν κατά 9% στα 3,1 δισ. δολάρια, αλλά ο συγκεκριμένος κλάδος συνέβαλε εξ ολοκλήρου στα προσαρμοσμένα κέρδη της εταιρείας ύψους 1,1 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο.

Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για παράδειγμα, τα έσοδα του τηλεοπτικού κλάδου της Paramount υποχώρησαν κατά 9% στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ο συγκεκριμένος κλάδος συνέβαλε εξ ολοκλήρου στα προσαρμοσμένα κέρδη της εταιρείας ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για το τρίμηνο.

Το δίλημμα είναι το εξής: η Skydance πρέπει να μειώσει δραστικά τα έξοδα, ενώ παράλληλα επενδύει σε περιεχόμενο και αποπληρώνει το τεράστιο καθαρό χρέος της, ύψους 80 δισ. δολαρίων. Οι αριθμοί μπορεί να μην βγαίνουν. «Ανησυχούμε ότι πιο επιθετικά μέτρα περικοπής εξόδων στον τομέα των τηλεοπτικών μέσων θα μπορούσαν να καταστήσουν τον κλάδο ευάλωτο σε ταχύτερο από το αναμενόμενο ρυθμό μείωσης των εσόδων», έγραψε ο αναλυτής της MoffettNathanson, Ρόμπερτ Φίσμαν σε έκθεση αναλύσεων δεδομένων στα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Warner Bros., Μπάρι Μάγιερ, το βασικό που πρέπει να έχουν κατά νου οι νέοι ιδιοκτήτες είναι να επενδύσουν στη δημιουργικότητα. Τελικά, όλα περιστρέφονται γύρω από τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές. «Η δημιουργία αξίας μέσω του περιεχομένου είναι πάρα πολύ σημαντική. Η διανομή είναι συνήθως πολύ πιο τυποποιημένη από το περιεχόμενο», λέει ο Μάγιερ, ο οποίος εργάστηκε για 41 χρόνια στη Warner Bros., τα 14 από αυτά ως διευθύνων σύμβουλος.

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