Truth Social: Σημαντικές απώλειες επισκεψιμότητας στην πλατφόρμα ΜΜΕ και social media του Ντόναλντ Τραμπ

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Είναι σαφές, από την επισκεψιμότητα στη πλατφόρμα Μέσων Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ και προσωπικού του «μεγάφωνου», ότι το ενδιαφέρον για τον ίδιο έχει αρχίσει να εξασθενεί εδώ και μήνες.

Η επισκεψιμότητα στην εφαρμογή «Truth Social» του Τραμπ καταγράφει πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου του έτους, με έξι συνεχόμενους μήνες απωλειών σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση του The Righting, μιας αμερικανικής διαδικτυακής πλατφόρμας ειδήσεων που συγκεντρώνει και αναλύει ειδήσεις από συντηρητικά και δεξιά ΜΜΕ, που βασίζεται σε στοιχεία του SimilarWeb.

Η επισκεψιμότητα του «Truth Social» έπεσε στα 11,8 εκατομμύρια επισκέπτες τον Οκτώβριο, σημειώνοντας πτώση 65% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Ωστόσο, ενώ το ενδιαφέρον για το «Truth Social» – το κεντρικό στοιχείο και η κύρια πηγή εσόδων της εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας του προέδρου, Trump Media & Technology Group – έχει μειωθεί μεταξύ των χρηστών, αυτή την εβδομάδα κέντρισε το ενδιαφέρον των επενδυτών της Wall Street, γεγονός που οδήγησε την τιμή της μετοχής της εταιρείας σε άνοδο σχεδόν 20% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Κάτι που μπορεί να φαίνεται παράξενο, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν είχε σχεδόν καθόλου κέρδη.

Ενώ η εταιρεία κατέγραψε έσοδα τριών εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση μόλις ενός εκατ. δολαρίων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από συνδρομές στο Truth Social ύψους 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων, αυτό αντισταθμίστηκε από νομικά έξοδα ύψους 2,4 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Παρά τη μείωση της επισκεψιμότητας του Truth Social και τα μέτρια έσοδα από συνδρομές, οι επενδυτές πιθανότατα στοιχηματίζουν στο ενδεχόμενο ότι η TMTG θα ολοκληρώσει σύντομα τη συγχώνευσή της με την εταιρεία ανάπτυξης ενέργειας σύντηξης TAE Technologies, κάτι που θα την μετατρέψει από μια μέτρια εταιρεία μέσων ενημέρωσης σε μια τεχνολογική εταιρεία με δυνητικά μεγάλη αξία.

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