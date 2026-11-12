«Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Σύγχρονο Θέατρο – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα

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Οι «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, η παράσταση της ομάδας 4Frontal που συν-σκηνοθέτησαν ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας, επιστρέφουν για τέταρτη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία μετά την παρουσία τους στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2023, τις συνεχόμενες παραστάσεις και τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών.
Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 10 Δεκεμβρίου 2026 και επαναφέρει στη σκηνή τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, φωτίζοντας την αθέατη εργασία, την εκμετάλλευση και τον αγώνα τους για αυτοδιάθεση.
Μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα, γυναικείες αφηγήσεις της εποχής και σύγχρονες μαρτυρίες εσωτερικών οικιακών βοηθών, η Νεφέλη Μαϊστράλη δημιουργεί ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.
Οι «Σπυριδούλες» ανοίγουν χώρο για φωνές που έμειναν για χρόνια αθέατες, αλλά και για όσες συνεχίζουν μέχρι σήμερα να διεκδικούν αξιοπρέπεια, ορατότητα και δικαιοσύνη.
Η παράσταση «Σπυριδούλες» είναι μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του grape (Greek Agora of Performance), της πλατφόρμας προβολής των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό.
Συντελεστές:
ΠΑΙΖΟΥΝ: Θανάσης Ζερίτης, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Γιάννης Λεάκος, Ειρήνη Μπούνταλη, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ημέρες παραστάσεων:
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