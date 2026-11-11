Πέθανε ο Stacy Keach, ο θρυλικός τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Mike Hammer»

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς, γνωστός από τη μακρόχρονη πορεία του τόσο στον κινηματογράφο και την τηλεόραση όσο και στο θέατρο, με χαρακτηριστικές εμφανίσεις στις παραγωγές «Mike Hammer», «Blue Bloods» και «The Bourne Legacy».

Όπως σημειώνει το Page Six, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο οικογενειακό του σπίτι στη Μαγδαλένκα της Πολωνίας, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς.

Stacy Keach, actor of ‘Bourne Legacy,’ ‘Mike Hammer’ and ‘Blue Bloods’ fame, dead at 85 https://t.co/PD5PygiZPt https://t.co/Z7zYaL0jMY — Page Six (@PageSix) November 11, 2026

Σε δήλωσή της στο Variety, η σύζυγός του ανέφερε: «Ο Στέισι δεν ήταν μόνο ένας θρυλικός ηθοποιός, τον οποίο θαύμαζε και αγαπούσε το κοινό σε όλο τον κόσμο, αλλά και ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο σύντροφός μου και η καρδιά της οικογένειάς μας». «Η απώλειά του αφήνει ένα ανυπολόγιστο κενό στη ζωή μας. Όμως το εξαιρετικό του πνεύμα, η αξέχαστη φωνή του και η αγάπη που πρόσφερε τόσο γενναιόδωρα θα παραμείνουν μαζί μας για πάντα», πρόσθεσε.

Ο μάνατζέρ του, με τον οποίο συνεργαζόταν επί 30 χρόνια, τον αποχαιρέτησε με θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον έναν ιδιαίτερα γενναιόδωρο και ευγενικό άνθρωπο, αλλά και έναν σπουδαίο ηθοποιό.

Η καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Ο Στέισι Κιτς έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τον ρόλο του σκληροτράχηλου ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεοπτική σειρά «Mickey Spillane’s Mike Hammer» του CBS, έναν χαρακτήρα που συνδέθηκε στενά με την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Για την ερμηνεία του απέσπασε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα το 1985.

Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι «Blue Bloods», όπου υποδύθηκε τον αρχιεπίσκοπο Κέβιν Κερνς, «Prison Break», «Two and a Half Men» και «Ray Donovan». Παράλληλα, δάνεισε τη χαρακτηριστική φωνή του σε επαναλαμβανόμενους ρόλους στη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons».

Στον κινηματογράφο ξεχώρισε το 1972 με τη συμμετοχή του στο αθλητικό δράμα «Fat City», στο πλευρό του Τζεφ Μπρίτζες, ενώ το 1978 εμφανίστηκε στην κωμωδία «Up in Smoke». Ακολούθησαν σημαντικές κινηματογραφικές συμμετοχές, όπως στο «American History X» του 1998 με τον Έντουαρντ Νόρτον και στο «The Bourne Legacy» του 2012 με τον Τζέρεμι Ρένερ.

Ο Στέισι Κιτς συνέχισε να εργάζεται ακόμη και μετά τα 80 του χρόνια. Μία από τις τελευταίες κινηματογραφικές εμφανίσεις του ήταν στην ταινία «Jay Kelly» του 2025, με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ.

Οι διακρίσεις στο θέατρο και η προσωπική του ζωή

Πέρα από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, ο Στέισι Κιτς είχε μια εξίσου σημαντική παρουσία στο θέατρο, με ερμηνείες σε κλασικά και σύγχρονα έργα.

Το 1969 προτάθηκε για βραβείο Tony Α’ Ανδρικού Ρόλου για την παράσταση «Indians», ενώ απέσπασε υποψηφιότητες για τα θεατρικά βραβεία Obie για τις ερμηνείες του στα «MacBird!» το 1967 και «Hamlet» το 1973. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η τηλεοπτική του ερμηνεία ως Έρνεστ Χέμινγουεϊ στη μίνι σειρά «Hemingway» του 1988, για την οποία τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα.

Το 2015 εντάχθηκε στο American Theater Hall of Fame, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στη θεατρική τέχνη. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2019, απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Ο Στέισι Κιτς γεννήθηκε στη Σαβάνα της Τζόρτζια, αλλά μεγάλωσε κυρίως στο Λος Άντζελες. Προερχόταν από οικογένεια με έντονη καλλιτεχνική παράδοση, καθώς η μητέρα του, Μέρι Κέιν Πέκαμ, ήταν ηθοποιός, ενώ ο πατέρας του, Γουόλτερ Στέισι Κιτς, εργαζόταν ως σκηνοθέτης θεάτρου, καθηγητής υποκριτικής και ηθοποιός.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και συνέχισε τις σπουδές του στη δραματική σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μαλγκόσια, και τα δύο παιδιά τους, Καρολίνα και Σάνον Κιτς.

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