Η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει επενδύσεις έως 1,3 δισ. στη Ρουμανία για ΑΠΕ και αποθήκευση

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Επενδυτικό πρόγραμμα που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030 έχει καταρτίσει η HELLENiQ ENERGY για τη Ρουμανία. Το σχέδιο παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Βουκουρέστι, με αφορμή την επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων της HELLENiQ Renewables Romania, και οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Ο όμιλος έχει ήδη επενδύσει περίπου 400 εκατ. ευρώ στη χώρα. Στόχος του είναι στο τέλος της δεκαετίας να λειτουργεί εκεί έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 1 GW και συστήματα αποθήκευσης 500 MW.

Σήμερα λειτουργούν τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 211 MW, στις περιοχές Τελεόρμαν, Τζιούρτζιου, Ολτ και Ντολζ. Το επόμενο έργο που προβλέπεται να προστεθεί είναι το αιολικό πάρκο των 96 MW στο Γκαλάτσι, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2027. Με την ένταξή του, η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου στη ρουμανική αγορά θα ξεπεράσει τα 300 MW. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτή τη βάση και στον στόχο του 1 GW θα καλυφθεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με την ανάπτυξη πρόσθετων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων.

Στο σκέλος της αποθήκευσης, η ισχύς των 500 MW συνδυάζεται με σχεδιαζόμενη ενεργειακή χωρητικότητα περίπου 1.500 MWh. Η ισχύς δείχνει πόση ενέργεια μπορούν να δίνουν ή να απορροφούν οι εγκαταστάσεις σε μια δεδομένη στιγμή, ενώ η χωρητικότητα αποτυπώνει τη συνολική ποσότητα ενέργειας που μπορούν να αποθηκεύσουν. Οι μπαταρίες επιτρέπουν τη μεταφορά μέρους της διαθέσιμης ενέργειας από ώρες υψηλής παραγωγής σε ώρες κατά τις οποίες οι ανάγκες του συστήματος είναι μεγαλύτερες ή η παραγωγή των ΑΠΕ υποχωρεί.

Στο εμπορικό σκέλος, ο όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν έργα ισχύος σχεδόν 200 MW. Για τα τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα που βρίσκονται σε λειτουργία, οι συμφωνίες καλύπτουν περίπου το 65% της παραγωγής. Για το αιολικό πάρκο στο Γκαλάτσι το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 50%. Η συμβασιοποίηση μέρους της παραγωγής προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τα έσοδα των μονάδων, καθώς ένα μέρος των πωλήσεων έχει ήδη συμφωνηθεί πριν διατεθεί η ενέργεια στην αγορά.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της διοίκησης, η Ρουμανία αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου το 60% των επενδύσεων του ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια και τις ΑΠΕ για την περίοδο 2027–2030. Η HELLENiQ ENERGY αναπτύσσει έργα σε πέντε αγορές, στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία. Σε επίπεδο ομίλου, περισσότερα από 800 MW ΑΠΕ βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ ο στόχος για το 2030 υπερβαίνει τα 2 GW εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές.

Η Ρουμανία αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά ανάπτυξης του ομίλου στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση μετά την Ελλάδα. Για την υλοποίηση του σχεδίου, το επόμενο μετρήσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση του αιολικού πάρκου στο Γκαλάτσι. Θα ακολουθήσει η σταδιακή προσθήκη των υπόλοιπων μονάδων παραγωγής και των συστημάτων αποθήκευσης. Η εξέλιξη των επιμέρους έργων θα καθορίσει τόσο το ύψος των κεφαλαίων που θα επενδυθούν όσο και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να φτάσει ο όμιλος στους στόχους του 2030.

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