Eurobank: Προβλέπει χρηματοδοτήσεις άνω των 2 δισ. ευρώ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έως το 2028

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Πάνω από 2 δισ. ευρώ αναμένεται να φτάσουν οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της Eurobank στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική για την περίοδο 2023–2028. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα στις 9 Νοεμβρίου, σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ είχαν ήδη εκταμιευθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Επιπλέον 722 εκατ. ευρώ αφορούν προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις μέχρι το τέλος του 2028. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν με αφορμή την έναρξη της τριήμερης περιοδείας της διοίκησης της Eurobank στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Η τράπεζα καταγράφει χρηματοδοτήσεις σε έξι βασικές κατηγορίες δραστηριότητας: το εμπόριο, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, τις κατασκευές, τα ακίνητα και τον τουρισμό. Τα επενδυτικά σχέδια διαφέρουν ως προς το μέγεθος και το αντικείμενο. Στην ίδια γεωγραφική ζώνη συνυπάρχουν, για παράδειγμα, ανάγκες για παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, για αναβάθμιση τουριστικών μονάδων και για ανάπτυξη εμπορικών ή άλλων επαγγελματικών χώρων. Η ανακοίνωση παρουσιάζει το συνολικό μέγεθος του προγράμματος, χωρίς επιμερισμό των προγραμματισμένων ποσών ανά κλάδο.

Η διάκριση ανάμεσα στα ποσά που έχουν ήδη εκταμιευθεί και σε εκείνα που προγραμματίζονται έχει πρακτική σημασία για την ανάγνωση των στοιχείων. Στα 2 δισ. ευρώ περιλαμβάνεται η χρηματοδοτική δραστηριότητα από το 2023 και μετά, ενώ τα 722 εκατ. ευρώ αποτελούν το σκέλος που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο υπόλοιπο της περιόδου. Η εξέλιξη αυτού του σκέλους θα εξαρτηθεί από την ωρίμανση των επιμέρους σχεδίων και από τους χρόνους που απαιτούνται για τις αντίστοιχες εκταμιεύσεις.

Επαφές με επιχειρήσεις και πανεπιστήμια

Η περιοδεία της διοίκησης έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 9 έως 11 Νοεμβρίου, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Eurobank, Γιώργο Ζανιά, και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Φωκίωνα Καραβία. Στις επαφές περιλαμβάνονται συζητήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στις 9 Νοεμβρίου η Eurobank διοργανώνει στο Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης επιχειρηματικό δείπνο με αντικείμενο τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας και οι δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην παραγωγή και την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελούν θέματα της επίσκεψης.

Η έμφαση στην ακαδημαϊκή κοινότητα ανοίγει χωριστό πεδίο συζήτησης από τις προγραμματισμένες εκταμιεύσεις. Για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν παραγωγική επέκταση ή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό και η αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας συνδέονται με την υλοποίηση της επένδυσης. Για τα πανεπιστήμια, η επαφή με την τοπική αγορά δημιουργεί δυνατότητες συνεργασίας σε συγκεκριμένα πεδία, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις δυνατότητες των ιδρυμάτων.

Η εικόνα που παρουσιάζει η Eurobank αποτυπώνει το χρηματοδοτικό της πρόγραμμα για δύο συγκεκριμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει δραστηριότητες στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση, ενώ η Χαλκιδική προσθέτει ισχυρή τουριστική και επενδυτική δραστηριότητα. Τα επόμενα στοιχεία εκταμιεύσεων θα επιτρέψουν να φανεί σε ποιον βαθμό ο προγραμματισμός των 722 εκατ. ευρώ μετατρέπεται σε υλοποιημένα δάνεια, ποια έργα προχωρούν και πώς κατανέμεται στην πράξη η χρηματοδότηση ανάμεσα στους κλάδους που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της τράπεζας.

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