Πλειοψηφικό ποσοστό στη GA Aviation αποκτά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

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Στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην GA Aviation Services, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής (MRO) και τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών, με σημαντική διεθνή παρουσία, προχώρησε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ελληνικού κόμβου MRO διεθνών προδιαγραφών, που θα προσφέρει εργασίες συντήρησης, αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης σε όλο τον κύκλο ζωής ελικοπτέρων και αεροσκαφών.

Η εξαγορά αυτή ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς της άμυνας και των στρατηγικών τεχνολογιών, σε συνέχεια των συνεργασιών της με κορυφαίους παίκτες του κλάδου, όπως η Airbus, η Rheinmetall Land Systems και η Shield AI.

Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, ο Όμιλος φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία ενιαία και ισχυρή πλατφόρμα τεχνικής υποστήριξης πτητικών μέσων υψηλών προδιαγραφών.

Η GA Aviation Services, η οποία διαθέτει εμπειρία άνω των τεσσάρων δεκαετιών στη συντήρηση ελικοπτέρων και αεροσκαφών σταθερών πτερύγων, διαθέτει υπερσύγχρονο ελικοδρόμιο 33.000 τ.μ., hangar 1.200 τ.μ. στο Κορωπί, καθώς και τεχνική βάση 1.700 τ.μ. στο Πολιτικό Αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων.

Έχει διπλή πιστοποίηση EASA Part-145 και CAMO, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, επισκευών, ηλεκτρονικών συστημάτων (avionics), δομικών εργασιών και υποστήριξης εξαρτημάτων. Λειτουργεί ως εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές- μεταξύ των οποίων η ιταλική Leonardo Helicopters, η αμερικανική Textron/Cessna, η αυστριακή Diamond Aircraft, η αμερικανική Cirrus και η γαλλική Airbus- ενώ αναπτύσσει σημαντική διεθνή δραστηριότητα.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη των υποδομών, των πιστοποιήσεων και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της GA Aviation.

Στόχος είναι η GA Aviation να καταστεί ο κεντρικός τεχνικός και επιχειρησιακός βραχίονας που θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου εγχώριου αεροπορικού οικοσυστήματος, παρέχοντας τόσο διαρκή τεχνική υποστήριξη όσο και εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

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