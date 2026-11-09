Η ΟΝΥΞ ζητά έως 46 εκατ. ευρώ από την αγορά για την επένδυση στη Σάνη

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Στους μετόχους της ΟΝΥΞ Τουριστικής περνά στις 30 Νοεμβρίου η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 46 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση δημοσιοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου και συνδέεται με το σχέδιο ανάπτυξης τουριστικού συγκροτήματος στη Σάνη Χαλκιδικής. Η αύξηση προορίζεται να καλύψει μέρος της ίδιας συμμετοχής στο έργο, καθώς και άλλες ανάγκες της εισηγμένης.

Η ανάπτυξη, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 387 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, τουριστικές κατοικίες, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και έργα υποδομής. Το επενδυτικό σχέδιο έχει τον τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής». Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει την έναρξη τεχνικών και μελετητικών εργασιών. Με την έκτακτη συνέλευση ζητά πλέον τη συγκατάθεση των μετόχων για το επόμενο βήμα στη χρηματοδότηση του έργου.

Από τον Μάιο έχει εξασφαλιστεί δανειακή χρηματοδότηση περίπου 229,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 130,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και περίπου 99,1 εκατ. ευρώ από συγχρηματοδότηση της CrediaBank. Η ΟΝΥΞ πρέπει να καλύψει με ίδια κεφάλαια μέρος του προϋπολογισμού και η αύξηση εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία.

Η διοίκηση προτείνει μέρος των κεφαλαίων να διατεθεί επίσης για αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, αγορά πρόσθετων ακινήτων που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Η τελική κατανομή θα δείξει πόσα από τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν άμεσα την ανάπτυξη και πόσα θα καλύψουν τις υπόλοιπες ανάγκες της εισηγμένης.

Οι όροι για τους μετόχους

Η πρόταση προβλέπει αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Παράλληλα, η διοίκηση εισηγείται να διατεθούν στους δύο βασικούς μετόχους, Λεωνίδα και Φωκίωνα Ζησιάδη, μετοχές αξίας 5,84 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είχε ήδη καταβληθεί στην εταιρεία για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης με προορισμό τη μελλοντική αύξηση. Στο ανώτατο ποσό των 46 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται επομένως και κεφάλαια που έχουν ήδη εισφερθεί.

Για τους επενδυτές, η συνέλευση θα κρίνει αν εγκρίνεται η αύξηση με τη δομή που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ύψος της κάλυψης, στη σύνθεση των επενδυτών που θα συμμετάσχουν και στην επίδραση που θα έχει η έκδοση νέων μετοχών στα ποσοστά των σημερινών μετόχων. Για το έργο στη Σάνη, το ζητούμενο θα είναι η χρηματοδότηση να ακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, καθώς το συγκρότημα συνδυάζει ξενοδοχειακή ανάπτυξη, κατοικίες και υποδομές που πρέπει να προχωρήσουν συντονισμένα.

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