Naval Group: Δέκα νέες συμβάσεις με ελληνικές επιχειρήσεις για φρεγάτες, υποστήριξη και δύο ερευνητικές συνεργασίες

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Νέο έργο στην κατασκευή φρεγατών FDI και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης αναλαμβάνουν ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από δέκα συμβάσεις που υπέγραψε η Naval Group στη διεθνή έκθεση ναυτικής άμυνας EURONAVAL 2026 στο Παρίσι. Παράλληλα, ο γαλλικός όμιλος προχώρησε σε δύο Μνημόνια Συνεργασίας για την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών ναυτικής άμυνας.

Οι υπογραφές πραγματοποιήθηκαν στις 4 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Περίπτερο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Οι συμφωνίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής της Naval Group, διευρύνοντας τη συνεργασία της με εγχώριους προμηθευτές. Το οικονομικό αντικείμενο και τα χρονοδιαγράμματα των συμβάσεων δεν γνωστοποιήθηκαν.

Πέντε συμβάσεις αφορούν την κατασκευή τμημάτων και συστημάτων των φρεγατών FDI, καθώς και συναφείς δραστηριότητες σύνθετων υλικών.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αναλαμβάνουν την κατασκευή νέων τμημάτων των πλοίων, ενώ η METLEN θα κατασκευάζει θύρες τορπιλών στον Βόλο. Η KAFKAS αναλαμβάνει ηλεκτρικούς πίνακες έκτακτης διακοπής λειτουργίας και ηλεκτρολογικούς πίνακες στη Θεσσαλονίκη και η KASSIDIARIS πίνακες ελέγχου του συστήματος πρόωσης στον Πειραιά.

Στη Φλώρινα, η B&T COMPOSITES θα αναπτύξει δραστηριότητες σύνθετων υλικών που σχετίζονται με πρωτότυπα χαμηλής πίεσης. Οι συγκεκριμένες αναθέσεις κατανέμουν παραγωγικό αντικείμενο σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και εντάσσουν ελληνικές μονάδες στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ομίλου.

Συντήρηση και τεχνικές υπηρεσίες

Οι υπόλοιπες πέντε συμβάσεις καλύπτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Η FOTINAKIS αναλαμβάνει εργασίες συγκόλλησης και τεχνικές μελέτες, η GELASAKIS υπηρεσίες τοπικού ναυτιλιακού πράκτορα και η HERMES την παροχή κινητών γερανών για τη διαχείριση βαρέος εξοπλισμού.

Η IKRIOMA SKORDILAKIS θα παρέχει μεταλλικά ικριώματα, ενώ η MARITA HELLAS λύσεις ασφάλειας και πυρόσβεσης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η PPC INSPECTRA, η οποία είχε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Naval Group τον Ιούλιο του 2026 για εργαστηριακές δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΣΕΚΠΥ, οι πρώτες αναθέσεις στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ξεχωριστό σκέλος αποτελούν τα δύο νέα Μνημόνια Συνεργασίας για έρευνα και ανάπτυξη. Η συνεργασία με τη FEAC αφορά τεχνολογίες υποθαλάσσιου πολέμου, την απόδοση συστημάτων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ψηφιακά δίδυμα και ανάλυση υπογραφών.

Το Μνημόνιο με τη SOTIRIA Technology επικεντρώνεται στους θαλάσσιους αισθητήρες, στα μαγνητόμετρα και στις τεχνολογίες πολέμου στον βυθό της θάλασσας. Πρόκειται για ερευνητικές συνεργασίες, διακριτές από τις δέκα συμβάσεις παραγωγής και υπηρεσιών.

Για τον ΣΕΚΠΥ, οι συμφωνίες συνδέονται με την επιδίωξη μεγαλύτερης εγχώριας προστιθέμενης αξίας στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Σύνδεσμος διατηρεί ως στόχο ελληνική βιομηχανική συμμετοχή τουλάχιστον 25%, χωρίς από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν να προκύπτει ποιο ποσοστό καλύπτουν οι συγκεκριμένες αναθέσεις.

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