Επιστροφή στην Ελλάδα με φορομπόνους: Πότε η Εφορία παίρνει πίσω την απαλλαγή και στέλνει λογαριασμό

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Επιστρέφεις στην Ελλάδα, βρίσκεις δουλειά και εξασφαλίζεις απαλλαγή από τον φόρο για το μισό εισόδημά σου. Αν, όμως, φύγεις πριν συμπληρώσεις την υποχρεωτική διετία, η Εφορία μπορεί να σου στείλει τον λογαριασμό από την αρχή. Το φορολογικό κίνητρο του Brain Gain συνοδεύεται από δεσμεύσεις και η παραβίασή τους μπορεί να μετατρέψει την ελάφρυνση σε πρόσθετο φόρο.

Αυτό ξεκαθαρίζουν οι νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Η βασική απαλλαγή δεν αλλάζει, ούτε θεσπίζεται τώρα η υποχρέωση διετούς παραμονής. Εκείνο που αποσαφηνίζεται είναι πότε χάνεται το όφελος και πόσο πίσω μπορεί να φτάσει η φορολογική επιβάρυνση.

Η σημαντικότερη πρόβλεψη αφορά όσους δεν τηρήσουν την υποχρέωση να μείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον δύο χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, η απαλλαγή χάνεται αναδρομικά από το πρώτο φορολογικό έτος ένταξης.

Με απλά λόγια, δεν σταματά απλώς η ευνοϊκή μεταχείριση από την ημέρα της αποχώρησης. Ανοίγει ξανά ο υπολογισμός του φόρου για εισοδήματα που είχαν ήδη απαλλαγεί.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ, το οποίο καλύπτεται ολόκληρο από τη ρύθμιση, απαλλάσσεται για τα 20.000 ευρώ. Αν χάσει αναδρομικά την υπαγωγή, το ποσό αυτό επιστρέφει στο φορολογητέο εισόδημα. Ο επιπλέον φόρος προκύπτει από τη νέα εκκαθάριση, ανάλογα με τα στοιχεία της δήλωσής του.

Το ίδιο ισχύει για επαγγελματία με καλυπτόμενα κέρδη 30.000 ευρώ: η απαλλαγή αφορά τα 15.000 ευρώ. Εάν ανατραπεί αναδρομικά το καθεστώς, τα κέρδη που είχαν εξαιρεθεί μπορούν να φορολογηθούν εκ των υστέρων.

Η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026.

Η απόλυση δεν σβήνει οριστικά το μπόνους

Υπάρχει, πάντως, μια κρίσιμη δικλίδα για όποιον χάσει τη δουλειά του ή αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση. Η διακοπή της εργασίας δεν σημαίνει αυτόματη και οριστική έξοδο από το ευνοϊκό καθεστώς.

Ο φορολογούμενος μπορεί να συνεχίσει την υπαγωγή του εφόσον αναλάβει νέα εργασία ή ξεκινήσει ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε δώδεκα μήνες και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Άρα, ένας εργαζόμενος που απολύεται δεν πρέπει να θεωρήσει ότι έχασε οριστικά την απαλλαγή. Ούτε, όμως, να υποθέσει ότι αυτή συνεχίζεται χωρίς έλεγχο. Το δωδεκάμηνο αποτελεί περιθώριο για την ανάληψη νέας επιλέξιμης δραστηριότητας, όχι γενική παράταση του φορολογικού προνομίου χωρίς όρους.

Όταν παύει να πληρούται η προϋπόθεση της απασχόλησης, η απώλεια της απαλλαγής συνδέεται με την ημερομηνία διακοπής της εργασιακής σχέσης, αντί να ανατρέχει γενικά στην αρχή της χρονιάς.

Αν, παράλληλα με τη διακοπή εργασίας, ο δικαιούχος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία σε άλλη χώρα, η υπαγωγή σταματά από το φορολογικό έτος της μεταφοράς. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται από το 2021.

Ποιοι έχουν δικαίωμα στην απαλλαγή

Το Brain Gain καλύπτει Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό και αλλοδαπούς που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η απαλλαγή αφορά το 50% των επιλέξιμων αποδοχών ή κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα, για επτά φορολογικά έτη. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια.

Προσοχή: απαλλαγή στο μισό εισόδημα δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι ο τελικός φόρος μειώνεται ακριβώς στο μισό.

Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει αυτοτελή φορολόγηση 15% από το 2027 για συγκεκριμένες συντάξεις διεθνών οργανισμών που λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Αφορά οργανισμούς αναγνωρισμένους από τη χώρα, στους οποίους η προσχώρηση έχει κυρωθεί με νόμο. Δεν αφορά γενικά τις συντάξεις των ασφαλιστικών ταμείων του εξωτερικού.

Για σύνταξη 30.000 ευρώ τον χρόνο ο φόρος διαμορφώνεται σε 4.500 ευρώ και για 50.000 ευρώ σε 7.500 ευρώ. Με την πληρωμή του εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη σύνταξη.

Για τους εργαζομένους που επιστρέφουν, πάντως, το σημείο που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η διετία: πριν ξαναφτιάξουν βαλίτσες, πρέπει να υπολογίσουν και τον φόρο που μπορεί να τους ακολουθήσει.

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