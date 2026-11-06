Ευβοϊκή Ζύμη: Ανοίγει δίαυλο με επαγγελματίες στην Τρίπολη, παρουσιάζοντας προϊόντα για την αρτοποιία και την εστίαση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην επαφή με τους επαγγελματίες της περιφέρειας δίνει βάρος η Ευβοϊκή Ζύμη, παρουσιάζοντας στην Τρίπολη προϊόντα του εμπορικού σήματος «Ζύμη Ψαχνών» και τις εφαρμογές τους στην αρτοποιία και την εστίαση. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το τοπικό υποκατάστημα της εταιρείας, με στόχο τη γνωριμία της αγοράς με το εύρος των διαθέσιμων επιλογών.

Η παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, περιλάμβανε κρουασάν, μικρά σφολιατοειδή, παραδοσιακές πίτες και αρτοσκευάσματα. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τα προϊόντα και ενημερώθηκαν για την αξιοποίησή τους στην επαγγελματική κουζίνα, όπου οι διαφορετικές ανάγκες διάθεσης και κατανάλωσης απαιτούν αντίστοιχες επιλογές.

Πέρα από τη γευστική δοκιμή, η συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα επικοινωνίας με ανθρώπους της τοπικής αγοράς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι απαιτήσεις των επαγγελματιών, με έμφαση στην ποιότητα και τη σταθερότητα του τελικού αποτελέσματος. Πρόκειται για στοιχεία που συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης αρτοποιίας ή εστίασης και την ανάγκη να προσφέρει προϊόντα με συνεπή χαρακτηριστικά.

Η διοργάνωση μέσω του υποκαταστήματος της Τρίπολης αναδεικνύει και τον ρόλο της τοπικής παρουσίας στην επικοινωνία της εταιρείας με τους επαγγελματίες. Οι παρουσιάσεις προϊόντων επιτρέπουν στους ενδιαφερομένους να διαμορφώσουν άμεση εικόνα για τις προτάσεις του προμηθευτή, ενώ δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να συγκεντρώνει παρατηρήσεις για τις ανάγκες της αγοράς.

Η Ευβοϊκή Ζύμη ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1985 και αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αντλεί από την ελληνική γαστρονομική παράδοση. Είναι μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και δραστηριοποιείται τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η εκδήλωση στην Τρίπολη επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των προϊόντων και στην επαφή με την τοπική επαγγελματική κοινότητα, χωρίς να ανακοινωθούν συγκεκριμένες νέες εμπορικές συμφωνίες ή επενδύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Helleniq Energy: Επαφές Ανδρέα Σιάμισιη στον τομέα της Ενέργειας στο Συνέδριο «ADIPEC» του Άμπου Ντάμπι

ΟΛΠ: Πτώση κερδών στο εννεάμηνο, επενδύσεις 126,6 εκατ. ευρώ και ενδείξεις ανάκαμψης στα εμπορευματοκιβώτια του Πειραιά

ΜΑΚΒΕΛ EURIMAC: Δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας