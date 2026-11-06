search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:18
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 08:06

Ευβοϊκή Ζύμη: Ανοίγει δίαυλο με επαγγελματίες στην Τρίπολη, παρουσιάζοντας προϊόντα για την αρτοποιία και την εστίαση

06.11.2026 08:06
MixCollage-05-Nov-2026-11-08-PM-7417

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην επαφή με τους επαγγελματίες της περιφέρειας δίνει βάρος η Ευβοϊκή Ζύμη, παρουσιάζοντας στην Τρίπολη προϊόντα του εμπορικού σήματος «Ζύμη Ψαχνών» και τις εφαρμογές τους στην αρτοποιία και την εστίαση. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το τοπικό υποκατάστημα της εταιρείας, με στόχο τη γνωριμία της αγοράς με το εύρος των διαθέσιμων επιλογών.

Η παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, περιλάμβανε κρουασάν, μικρά σφολιατοειδή, παραδοσιακές πίτες και αρτοσκευάσματα. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τα προϊόντα και ενημερώθηκαν για την αξιοποίησή τους στην επαγγελματική κουζίνα, όπου οι διαφορετικές ανάγκες διάθεσης και κατανάλωσης απαιτούν αντίστοιχες επιλογές.

Πέρα από τη γευστική δοκιμή, η συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα επικοινωνίας με ανθρώπους της τοπικής αγοράς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι απαιτήσεις των επαγγελματιών, με έμφαση στην ποιότητα και τη σταθερότητα του τελικού αποτελέσματος. Πρόκειται για στοιχεία που συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης αρτοποιίας ή εστίασης και την ανάγκη να προσφέρει προϊόντα με συνεπή χαρακτηριστικά.

Η διοργάνωση μέσω του υποκαταστήματος της Τρίπολης αναδεικνύει και τον ρόλο της τοπικής παρουσίας στην επικοινωνία της εταιρείας με τους επαγγελματίες. Οι παρουσιάσεις προϊόντων επιτρέπουν στους ενδιαφερομένους να διαμορφώσουν άμεση εικόνα για τις προτάσεις του προμηθευτή, ενώ δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να συγκεντρώνει παρατηρήσεις για τις ανάγκες της αγοράς.

Η Ευβοϊκή Ζύμη ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1985 και αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αντλεί από την ελληνική γαστρονομική παράδοση. Είναι μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και δραστηριοποιείται τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η εκδήλωση στην Τρίπολη επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των προϊόντων και στην επαφή με την τοπική επαγγελματική κοινότητα, χωρίς να ανακοινωθούν συγκεκριμένες νέες εμπορικές συμφωνίες ή επενδύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Helleniq Energy: Επαφές Ανδρέα Σιάμισιη στον τομέα της Ενέργειας στο Συνέδριο «ADIPEC» του Άμπου Ντάμπι

ΟΛΠ: Πτώση κερδών στο εννεάμηνο, επενδύσεις 126,6 εκατ. ευρώ και ενδείξεις ανάκαμψης στα εμπορευματοκιβώτια του Πειραιά

ΜΑΚΒΕΛ EURIMAC: Δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα έγινε «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους θαυμαστές της – Η σέξι φωτογράφιση που έκανε τους followers να… παραμιλούν! (Photos)

ONEX-Syros-02
BUSINESS

ONEX: Συνεργασία με τη Hanwha Ocean για μεταφορά ναυπηγικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα μέσω Project Trident

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος: Οι χάκερς ήθελαν να προκαλέσουν ένταση και αίσθηση φόβου στις πτήσεις – Υψηλό το επίπεδο ασφαλείας

tsipras_1610_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Mega News (Live)

trump_aspida
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μετά το Κογκρέσο, ψυχρολουσία και με την… άψιδα – Μπλόκο από ομοσπονδιακή δικαστή στην κατασκευή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

syrigos-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:16
rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα έγινε «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους θαυμαστές της – Η σέξι φωτογράφιση που έκανε τους followers να… παραμιλούν! (Photos)

ONEX-Syros-02
BUSINESS

ONEX: Συνεργασία με τη Hanwha Ocean για μεταφορά ναυπηγικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα μέσω Project Trident

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος: Οι χάκερς ήθελαν να προκαλέσουν ένταση και αίσθηση φόβου στις πτήσεις – Υψηλό το επίπεδο ασφαλείας

1 / 3