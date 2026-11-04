ΜΑΚΒΕΛ EURIMAC: Δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας

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Με τη συμμετοχή εργαζομένων στο PinkTogether 2026 στη Θεσσαλονίκη και τη διοργάνωση της έκτης εθελοντικής αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις της, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC συνέχισε τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης στον τομέα της υγείας. Οι δύο πρωτοβουλίες επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και στην ενίσχυση της εταιρικής τράπεζας αίματος.

Κοινό στοιχείο των δράσεων ήταν η συμμετοχή του προσωπικού της εταιρείας, τόσο στην ανοιχτή διοργάνωση ευαισθητοποίησης στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης όσο και στην αιμοδοσία στον χώρο εργασίας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται, σύμφωνα με την εταιρεία, στον σχεδιασμό της για την πρόληψη, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Η παρουσία στο PinkTogether πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά, ενώ η αιμοδοσία έφτασε στην έκτη διοργάνωσή της. Η επανάληψη των δύο δράσεων αποτυπώνει τη συνέχεια των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, με διαφορετικό αντικείμενο και τρόπο συμμετοχής σε καθεμία.

Συμμετοχή στο PinkTogether

Η ομάδα της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC πήρε μέρος στο PinkTogether 2026, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση συγκέντρωσε γυναίκες που έχουν βιώσει ή αντιμετωπίζουν τη νόσο, μέλη των οικογενειών τους και πολίτες που συμμετείχαν στη δράση ενημέρωσης.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ακολούθησαν τη συμβολική περιπατητική διαδρομή από το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, στη Νέα Παραλία.

Με σύνθημα «Πρόληψη – Πράξη Αγάπης», η διοργάνωση έδωσε έμφαση στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, στην έγκαιρη διάγνωση και στη στήριξη των γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη νόσο. Η συμμετοχή της εταιρικής ομάδας αποτέλεσε μέρος αυτής της συλλογικής κινητοποίησης.

Το σκέλος αυτό των δράσεων είχε χαρακτήρα δημόσιας ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε μια διοργάνωση εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και με τη συνύπαρξη συλλόγων, οικογενειών και πολιτών.

Έκτη αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις

Η δεύτερη πρωτοβουλία ήταν η πραγματοποίηση της έκτης εθελοντικής αιμοδοσίας της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του Ερυθρού Σταυρού Κιλκίς.

Η διαδικασία οργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με εργαζομένους και στελέχη να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Σκοπός ήταν η ενίσχυση της εταιρικής τράπεζας αίματος και η υποστήριξη ανθρώπων που χρειάζονται αίμα.

Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώθηκε στην εθελοντική προσφορά του προσωπικού. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αιμοδοσία έχει αποκτήσει σταθερή θέση στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης της, με τη συμμετοχή των εργαζομένων να αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης.

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC συνδέει τις δύο ενέργειες με την ευρύτερη πολιτική της για την υγεία και την αλληλεγγύη. Στη σχετική ανακοίνωση δίνει έμφαση στη συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών και στην ενεργό παρουσία των ανθρώπων της, τόσο σε δράσεις ενημέρωσης όσο και σε οργανωμένες ενέργειες εθελοντικής προσφοράς.

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