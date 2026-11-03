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03.11.2026 08:40

Dunapack: Πράσινο φως για την EL-PACK και νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά της χάρτινης συσκευασίας

03.11.2026 08:40
Dunapack

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Την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έλαβε η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της EL-PACK από την Dunapack Packaging Ελλάς. Η εξέλιξη αφορά την παραγωγική αλυσίδα της χάρτινης συσκευασίας και επιτρέπει στη συναλλαγή να προχωρήσει από την πλευρά του ελέγχου συγκεντρώσεων.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στις 30 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου. Η Αρχή εξέτασε τη συναλλαγή λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Το αντικείμενο της εξέτασης εκτείνεται σε τρία διαδοχικά στάδια: την παραγωγή και εμπορία χάρτου για χαρτοκιβώτια, το κυματοειδές χαρτόνι και τα χαρτοκιβώτια που κατασκευάζονται από αυτό. Πρόκειται για αγορές που συνδέονται κάθετα, καθώς το προϊόν ενός σταδίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή του επόμενου.

Αυτή η σύνδεση εξηγεί γιατί η αξιολόγηση μιας τέτοιας συναλλαγής καλύπτει περισσότερα από το τελικό προϊόν. Το ενδιαφέρον εκτείνεται στις σχέσεις προμήθειας πρώτης ύλης και ενδιάμεσων προϊόντων, καθώς και στις δυνατότητες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε διαφορετικά σημεία της παραγωγικής αλυσίδας. Η συγκεκριμένη συγκέντρωση εγκρίθηκε μετά την εξέταση αυτών των αγορών από την Επιτροπή.

Η επιχειρηματική αποτίμηση της εξαγοράς παραμένει, ωστόσο, ανοιχτή. Στην ανακοίνωση της έγκρισης δεν δημοσιοποιούνται το τίμημα, οι οικονομικές επιδόσεις της εξαγοραζόμενης εταιρείας ή συγκεκριμένοι στόχοι για την επόμενη περίοδο. Δεν παρουσιάζεται επίσης επενδυτικό πρόγραμμα που να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για αλλαγές στην παραγωγική δυναμικότητα.

Επομένως, η απόφαση τεκμηριώνει την έγκριση από την αρμόδια Αρχή, ενώ η οικονομική απόδοση της συναλλαγής θα κριθεί από τις επιλογές που θα ακολουθήσουν. Πιθανές συνέργειες στην προμήθεια υλικών, στην παραγωγή και στην εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν πεδία προς αξιολόγηση, χωρίς να έχουν ποσοτικοποιηθεί στα δημοσιοποιημένα στοιχεία.

Για την αγορά της συσκευασίας, το επόμενο ενδιαφέρον εστιάζεται στον τρόπο ένταξης της EL-PACK στον σχεδιασμό της Dunapack. Οι αποφάσεις για παραγωγή, εμπορική πολιτική και επενδύσεις θα δείξουν την πρακτική σημασία της αλλαγής ελέγχου.

Η έγκριση αποτελεί συγκεκριμένο βήμα στην πορεία της συναλλαγής. Πληρέστερη εικόνα για το οικονομικό της αποτύπωμα θα προκύψει όταν παρουσιαστούν οι όροι και το επιχειρησιακό σχέδιο που θα συνοδεύσουν τη νέα εταιρική σχέση.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 10:56
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