Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη για το άρθρο 23: «Σας ξεσκεπάσαμε και το αποσύρατε – Oφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή» (video)

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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να προκαλεί το άρθρο 23 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα διευκόλυνε σημαντικά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε περιπτώσεις αθέτησης ρυθμισμένων οφειλών αλλά τελικά αποσύρθηκε από την κυβέρνηση μετά τη γενική κατακραυγή.

Με βίντεο που ανάρτησε στα social media ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχείρησε να προσφέρει ένα ακόμη προνόμιο στα funds, μέσω της επίμαχης διάταξης.

«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών. Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή. Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό.

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