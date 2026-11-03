Τα «40άρια» μόνο στον πυρετό, η διπλή εντολή Μητσοτάκη, οι περίεργες κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, η φυγή του Βαρεμένου και ο Χαρίτσης ως … πολύφερνη νύφη

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Καλημέρα σας

Έχει ένα ενδιαφέρον η χρονική σύμπτωση των δύο πρωτοβουλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη τη Δευτέρα.

Στο υπουργικό συμβούλιο ζήτησε από τους υπουργούς να αφήσουν τις προσωπικές προεκλογικές εκστρατείες και να αφοσιωθούν στο κυβερνητικό έργο. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ συνεδρίαζε με αντικείμενο και την εκλογική προετοιμασία.

Δηλαδή, το πρωί… «απαγορεύονται» οι εκλογές και το απόγευμα αρχίζει η προετοιμασία τους!

Βεβαίως, άλλο πράγμα η κυβερνητική δουλειά και άλλο η κομματική οργάνωση. Μόνο που οι υπουργοί είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι βουλευτές, με προσωπικούς εκλογικούς μηχανισμούς που ήδη λειτουργούν. Και όσο το Μαξίμου συντηρεί κλίμα εκλογικής ετοιμότητας, τόσο δυσκολότερο θα είναι να πείσει τους υπουργούς να αφήσουν τον σταυρό στην άκρη.

Σαν καψόνι ακούγεται όλο αυτό, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα πείσει ότι το κυνήγι του σταυρού θα σταματήσει… Η κυνηγετική περίοδος έχει αρχίσει για τα καλά.

Με την καρδιά τους

Η Alco είπε μια μεγάλη αλήθεια με την τελευταία (χθεσινή) δημοσκόπηση που δημοσιοποίησε: Τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη δίνει μόλις το 23%. Όσο δηλαδή είναι, πάνω κάτω, το ποσοστό που δίνει η εταιρεία στην πρόθεση ψήφου στο κυβερνών κόμμα, κατά τις έρευνές της σε βάθος χρόνου.

Με άλλα λόγια, το 23% ψηφίζει με την… ψυχή του και με την καρδιά του και με όλη την καλή διάθεση τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίσουν.

Ό,τι δίνει παραπάνω η συγκεκριμένη ή άλλες εταιρείες ως «εκτίμηση ψήφου» –κάπως έτσι φτάνουν τη ΝΔ στην περιοχή του 30%– είναι εκτιμήσεις, υπολογισμοί και κατανομές αναποφάσιστων, που υποτίθεται ότι στο τέλος θα πάνε αναγκαστικά στο κυβερνών κόμμα.

Καλές οι εκτιμήσεις και δεν έχω λόγο να μην εκτιμήσω τους εκτιμητές δημοσκόπους, αλίμονο, σφύζω από καλή διάθεση… Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δείχνει πως η ΝΔ και ιδίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ευάλωτοι στις δυσμενείς εξελίξεις και στηρίζουν τις προσδοκίες για νέα θητεία στην αδυναμία των αντιπάλων και όχι στην… αγάπη των ψηφοφόρων.

Η MRB κόβει τα… «40άρια» γαλάζια όνειρα

Δεν είναι πάντως μόνο η Alco που φέρνει κακά μαντάτα στην κυβέρνηση, η οποία (θέλει να) ονειρεύεται εκλογικά «40άρια». Είναι και η MRB (για τη «δημοκρατία»), που καταγράφει εξαιρετικά χαμηλή αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής και ευρύτατη κοινωνική αποδοκιμασία. Τέσσερα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά:

89%: Θεωρεί ότι τα κέρδη της οικονομικής ανάπτυξης κατευθύνονται σε λίγους. Η κυβερνητική αφήγηση περί ευημερίας δεν πείθει.

Θεωρεί ότι τα κέρδη της οικονομικής ανάπτυξης κατευθύνονται σε λίγους. 75,9%: Δεν πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Πρόκειται για κρίση εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητά του.

Δεν πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. 72,9%: Κρίνει ότι τα οικονομικά μέτρα βρίσκονται μακριά από τις ανάγκες των πολιτών .

Κρίνει ότι τα οικονομικά μέτρα βρίσκονται . 71,3%: Θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Μια συνολική αποδοκιμασία της κυβερνητικής πορείας.

Με τέτοια έκταση κοινωνικής δυσαρέσκειας, «40άρια» στην Πειραιώς θα δουν μόνο σε… πυρετό.

Έφοδος στα «κάστρα», που δεν μοιάζουν και τόσο… «κάστρα» πλέον

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να διαβεβαιώνει ότι οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή δεν επηρεάζουν την κυβερνητική πορεία, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να επισκεφθεί διαδοχικά τις πολιτικές έδρες των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Στις 5 Νοεμβρίου η Καλαμάτα, στις 8 Νοεμβρίου οι Σέρρες. Ό,τι και να λέει το Μαξίμου, η πολιτική σημειολογία δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Περιοχές που ήταν κάποτε γαλάζια κάστρα, τώρα, λόγω της ρήξης με τον Σαμαρά (περισσότερο) και τον Καραμανλή (λιγότερο), δεν μοιάζουν και τόσο απόρθητα…

Άνοδος που δεν πείθει

Επειδή η κουβέντα πάει και στις δημοσκοπήσεις, είδα χθες βράδυ την Alco να δίνει… άνοδο του ΠΑΣΟΚ κατά 0,2% και αναρωτιέμαι πόσο καιρό θέλει να χτυπήσει στα ίσα, που λέμε, την ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση.

Αν, μετά από δύο μήνες δικής του ανόδου και πτώσης του Τσίπρα, η διαφορά παραμένει ευδιάκριτη και μάλιστα σε τόσο χαμηλά επίπεδα –ούτε καν τους βλέπει ο Μητσοτάκης–, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά απ’ όσο φαίνονται.

Για την ιστορία, έγκυρες πηγές μου μετέφεραν ότι δύο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ –ένα με παλαιότερη θητεία στη Βουλή και ένα νυν βουλευτής–, που δεν πιστεύουν στη… δημοσκοπική έκρηξη του Νίκου Ανδρουλάκη, απευθύνθηκαν σε ισχυρούς παράγοντες, εκφράζοντας τους προβληματισμούς τους (και όχι μόνο) για την πορεία του κόμματος.

Οι πηγές αυτές μου είπαν ότι τα δύο στελέχη έφυγαν άπραγα από τις συναντήσεις, καθώς οι «δεήσεις» δεν εισακούστηκαν.

Ορκωμοσία και… αποχαιρετισμός για τον ΣΥΡΙΖΑ

Αυτό που συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις βουλευτικές του έδρες έχει καταντήσει… αηδία, εδώ που τα λέμε. Όποιος προλαβαίνει κρατάει και μία για τον εαυτό του. Έτσι, δίχως πολιτικό σκοπό, δίχως σοβαρό λόγο, μόνο για τη βουλευτική αποζημίωση λίγων μηνών.

Τελευταίο κρούσμα ο Γιώργος Βαρεμένος, ο οποίος ορκίστηκε χθες και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε.

Πρόκειται για πρωτοφανές πολιτικό παράδοξο αυτό που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μάλλον θα φταίει κι αυτός κάπου…

Πολύφερνη νύφη ο Αλέξης Χαρίτσης

Μου έρχεται κάπως απότομο έως βαρύ να πιστέψω ότι φτάσαμε σε ανταγωνισμό Ανδρουλάκη – Τσίπρα για το ποιος θα εξασφαλίσει την… υπογραφή (μεταγραφή) του Αλέξη Χαρίτση.

Δεν ξέρω αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ο Χαρίτσης ζυγίζει, λέει, προτάσεις για το πού θα είναι υποψήφιος – δεν θέλω να πιστέψω ότι έτσι θα επιλέξει κόμμα.

Αλλά εάν το πολιτικό προσωπικό έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε εξηγούνται πολλά – κυρίως γιατί δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι η αντιπολίτευση.

Και τα σουβλάκια στο… μικροσκόπιο

Μαθαίνω ότι στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών δεν έχουν μπει μόνο οι φούρνοι και οι πίτσες.

Κρατηθείτε: Ελέγχουν και… σουβλατζίδικα, μου λένε. Όχι τα απλά, αυτά της γειτονιάς. Αλλά κάποια μεγάλα, με αλυσίδες καταστημάτων – λίγα ή πολλά, δεν έχει σημασία.

Δηλαδή, σχεδόν όλη η… διατροφική αλυσίδα –και μάλιστα η… παχυντική– έχει… θέματα με τον νόμο!

Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, δεν θα ρωτάμε ποιοι έχουν παρανομήσει, αλλά ποιοι είναι νόμιμοι – η λίστα θα είναι μικρότερη και η απάντηση πιο εύκολη!

Praktiker: Αλλάζει όνομα, αλλάζει και το στοίχημα

Η Praktiker ετοιμάζεται να περάσει στη νέα εποχή της Dedeman, με τους Ρουμάνους ιδιοκτήτες να καλούνται να αποδείξουν ότι η αλλαγή δεν θα περιοριστεί στην ταμπέλα των καταστημάτων.

Η ελληνική αγορά ειδών σπιτιού και κατασκευών έχει ισχυρό ανταγωνισμό, ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος και η πίεση στην κατανάλωση δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για λάθη.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο οι νέοι μέτοχοι θα προχωρήσουν σε ουσιαστικές επενδύσεις, ανανέωση του δικτύου και αλλαγές στην εμπορική πολιτική.

Γιατί άλλο πράγμα είναι να αγοράζεις μια γνωστή αλυσίδα και άλλο να καταφέρνεις να αυξήσεις το μερίδιό της σε μια απαιτητική αγορά.

Η Dedeman έχει πλέον μπροστά της το δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης: να μετατρέψει την εξαγορά σε πραγματική επιχειρηματική ανάπτυξη.

Βιολάντα: Οι ιδιοκτήτες μπροστά στις βαριές ευθύνες

Η τραγωδία στη Βιολάντα δεν αφήνει περιθώρια για ωραιοποιήσεις και επικοινωνιακές υπεκφυγές.

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που δεν αποτυπώνεται μόνο στην πτώση των πωλήσεων κατά 43,7% και στις ζημιές των 10 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο ζήτημα είναι οι ευθύνες για όσα συνέβησαν και κατά πόσο είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Γιατί οι επιχειρηματικές επιτυχίες και η ανάπτυξη αποκτούν διαφορετικό νόημα όταν τίθενται ερωτήματα για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται για αυτές.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δώσουν πειστικές απαντήσεις, χωρίς να κρύβονται πίσω από οικονομικά μεγέθη και επιχειρηματικά σχέδια ανάκαμψης.

Άλλωστε, οι ζημιές μπορεί κάποτε να καλυφθούν. Οι ανθρώπινες απώλειες, όμως, δεν αναπληρώνονται. Και η επιχειρηματική ευθύνη δεν εξαντλείται σε έναν ισολογισμό.

Το εντυπωσιακό στατιστικό του ΔΕΔΔΗΕ με τους έξυπνους μετρητές

Το εντυπωσιακό στατιστικό που αφορά στην εγκατάσταση, 10 «έξυπνων» μετρητών το λεπτό από τον ΔΕΔΔΗΕ αποκάλυψε ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, παρουσιάζοντας την πρόοδο της ψηφιοποίησης του δικτύου, κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε πάνελ στο 9ο Athens Investment Forum, με τίτλο «Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδας: Εξαγωγές, νέες υποδομές και επενδύσεις στην αποθήκευση και την ενεργειακή ασφάλεια, που συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μάλιστα ο κος Μάνος ανέφερε ότι από το 2019 που εντάχθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ, υπήρχαν μόνο 85.000 έξυπνοι μετρητές, ενώ η χρονιά φέτος θα κλείσει με 2,4 εκατομμύρια, με στόχο την πλήρη αντικατάσταση έως το 2030 ή νωρίτερα.

Τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας για την Pizza Fan

Σημαντική μέρα η σημερινή για τους εργαζόμενους της Pizza Fan καθώς έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση εκπροσώπων δικών τους, της εργοδοσίας και του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά το ξέσπασμα της απάτης με το παράνομο λογισμικό και το ΦΠΑ. Πάντως όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ενώ συμπλήρωσε ότι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έγιναν πληρωμές στους εργαζόμενους των franchise καταστημάτων. Επίσης χτες καταβλήθηκαν οι μισθοδοσίες μέσω τράπεζας στους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας. Σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα η κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι δεν υπάρχει εντολή για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, με τις συμβάσεις εργασίας να παραμένουν ενεργές. Αυτό σημαίνει ότι η υποχρέωση της εργοδοσίας να καταβάλει δεδουλευμένα και εισφορές, παραμένει.

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