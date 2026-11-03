Συντριβή Learjet στη Φλόριντα: Ξεκληρίστηκε οικογένεια επιχειρηματιών –Το αεροσκάφος «διαλυόταν στον αέρα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα παντρεμένο ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά του συγκαταλέγονται μεταξύ των εννέα νεκρών από τη συντριβή του αεροσκάφους Learjet 60 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.



Οι γονείς του ζευγαριού επιβεβαίωσαν τις ταυτότητές τους τη Δευτέρα, σε σύντομες συνεντεύξεις που παραχώρησαν στην εφημερίδα «The Palm Beach Post».



«Είναι ένα τεράστιο πλήγμα», δήλωσε ο πατέρας του 44χρονου Άνταμ Ρόμπινσον από το Τέξας. «Η κόρη μας, ο σύζυγός της και τα δύο εγγόνια μας ήταν μέσα στο αεροπλάνο».

BREAKING: Texas tech entrepreneur Adam Robinson, 44, his wife Helen, their two young children, their nanny and two friends were among the nine people killed when a Learjet 60 crashed in Florida while traveling from Austin to the Bahamas, according to TMZ.



The crew members were… https://t.co/TYkBtekr16 pic.twitter.com/kkpInJh1pi November 2, 2026

Σύμφωνα πάντα με την αμερικανική ιστοσελίδα, πρόκειται για ένα ζευγάρι επιχειρηματιών. Η Έλεν Σαρπ, 40 ετών, φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της κεραμικής και ήταν ιδιοκτήτρια εταιρείας δημοσίων σχέσεων, ενώ ο σύζυγός της ήταν ιδρυτής εταιρείας λογισμικού και είχε πραγματοποιήσει ανάρτηση στο LinkedIn λίγο πριν από τη συντριβή.

Nine Killed in Florida Learjet Crash; Captain Jeff Gregory and Co-Pilot Nathalia Filgueiras Identified. Other victims are Adam Robinson, wife Helen Sharp and two young children. https://t.co/54cqvz4tey pic.twitter.com/6dab1vohED — News Channel3 NOW (@channel3newsnow) November 2, 2026





Η τετραμελής οικογένεια ταξίδευε με τη νταντά και δύο φίλους τους, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το αεροσκάφος πιλοτάριζε ο Τζεφ Γκρέγκορι, 55 ετών, έμπειρος πιλότος από την Πενσυλβάνια, με συγκυβερνήτρια την 20χρονη Νατάλια Γκαδέλα Φιλγκέιρας, κάτοικο της Φλόριντα.

Και οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία.





Το αεροσκάφος μπήκε μέσα σε σύννεφο καταιγίδας





Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, φέρεται να επιχείρησε να υπερβεί την καταιγίδα που έπληττε εκείνη την ώρα τη Νότια Φλόριντα.



Η καταιγίδα παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη, με τα νέφη της να επεκτείνονται κατακόρυφα κατά 15.000 πόδια μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.



The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ November 1, 2026

Παρότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τα ονόματα των επιβαινόντων, οι γονείς της 20χρονης πιλότου αναγνώρισαν την κόρη τους.



Η νεαρή γυναίκα είχε αποκτήσει άδεια πιλότου ήδη από την εφηβεία της, ενώ το 2023 είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι όνειρό της ήταν να γίνει εμπορική πιλότος.

Ειδικοί που εξέτασαν τα δεδομένα της πορείας πτήσης, τις εικόνες των ραντάρ και τα τελευταία λόγια της Ναταλία Γκαντέλα Φιλγκέιρας προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας εκτιμούν ότι, κατά τις τελευταίες στιγμές του, το αεροσκάφος ενδέχεται να επιχείρησε να πετάξει πάνω από την καταιγίδα.



Η ισχυρή ανοδική κίνηση θερμού και υγρού αέρα πιθανολογείται ότι προκάλεσε την ταχεία πήξη των σταγονιδίων νερού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν σε υγρή μορφή ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα.



Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε στο αεροσκάφος άδεια να ανέλθει στα 37.000 πόδια. Λίγες στιγμές αργότερα, η συγκυβερνήτης ακούστηκε να λέει: «Mayday, mayday, mayday. Κατεβαίνουμε με ρυθμό 10.000 ποδιών ανά λεπτό».

Thousands of people watched the video of the Florida jet crash and asked the same thing: where’s the plane?



Here’s why you can’t see it:



• It fell almost straight down. Unofficial flight tracking shows the Learjet dropped from over 35,000 feet nearly vertical, possibly at… https://t.co/n6acc0luOz pic.twitter.com/VYJtERnMTs November 1, 2026

Το Learjet «διαλυόταν στον αέρα»

Νέες πληροφορίες για τη συντριβή του ιδιωτικού Learjet 60, έδωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.

Όπως επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν. Ωστόσο, η ακριβή αιτία της συντριβής ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NTSB, Τομ Τσάπμαν, το αεροπλάνο φέρεται να άρχισε την απότομη κάθοδό του λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αφότου το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα SOS. Όπως αποκάλυψε ανάλυση της πτήσης το Learjet 60 έπεφτε κατακόρυφα με ταχύτητα εκατοντάδων ποδιών ανά δευτερόλεπτο.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, αν και σχετικά μικρά, βρίσκονται διασκορπισμένα ανάμεσα σε γήπεδα μπέιζμπολ, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες της περιοχής. «Το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι η ανάσυρση των κύριων συντριμμιών από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο», πρόσθεσε.

Στο αεροσκάφος υπήρχε συσκευή καταγραφής φωνής στο πιλοτήριο, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί αν βρισκόταν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και αν μπορεί να ανακτηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Καλιφόρνια: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε παραλία στο Μοντερέι (Video)

Δημοσκόπηση Ipsos/Reuters: Στο ναδίρ η δημοτικότητα του Τραμπ – Καθηλωμένη στο 32%

Ο Τραμπ παίζει τα ρέστα του λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές: «Οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών είναι επικίνδυνοι γιατί είναι υπέρ των τζιχαντιστών»











