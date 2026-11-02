Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτρια του αεροσκάφους που συνετρίβη στη Φλόριντα – Πετούσε αεροπλάνα πριν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης

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Η Νατάλια Γκαντέλια, μόλις 20 ετών, ήταν η συγκυβερνήτρια του ιδιωτικού Learjet 60 που συνετρίβη την Κυριακή, 1/11, σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα, παρασύροντας στον θάνατο και τους εννέα επιβαίνοντες. Η νεαρή πιλότος είχε αποκτήσει άδεια χειριστή αεροσκάφους πριν ακόμη ολοκληρώσει το σχολείο, ενώ φιλοδοξούσε να ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στον χώρο της αεροπορίας.

Η Γκαντέλια είχε γίνει γνωστή στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης της Φλόριντα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν, σε ηλικία 17 ετών, απέκτησε την άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε από τη μητέρα της, Καμίλα, και τον πατριό της, οι οποίοι μίλησαν στη New York Post. Η 20χρονη βρισκόταν στο πιλοτήριο του Learjet 60, που είχε αναχωρήσει από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος και τελικά συνετρίβη στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Τα δεδομένα της πτήσης καταγράφουν ρυθμό καθόδου που ξεπέρασε τα 20.000 πόδια ανά λεπτό, προτού το τζετ προσκρούσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες.

Την τραγική εξέλιξη αποτυπώνουν και οι ηχογραφημένες συνομιλίες του πληρώματος με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, στις οποίες καταγράφονται οι απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια λίγο πριν τη συντριβή.

🚨Tragic Turn in Palm Beach County Learjet Crash: 20 Year Old Co Pilot Identified



The co pilot aboard the Learjet 60 that tragically crashed in Palm Beach County, Florida, resulting in nine fatalities, has been identified as 20 year old local aviator Nathalia Gadelha.… pic.twitter.com/0Fq6iLGYx5 November 2, 2026

Το δίπλωμα πιλότου στα 17

Η Γκαντέλια είχε καταφέρει να αποκτήσει άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους τον Οκτώβριο του 2023, όταν ήταν μόλις 17 ετών, γεγονός που είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, μπορούσε ήδη να πιλοτάρει αεροπλάνα, αν και δεν είχε ακόμη βγάλει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

«Σίγουρα καμαρώνω για αυτό, γιατί όταν μου λένε “μα δεν μπορείς να οδηγήσεις”, τους απαντώ “ναι, αλλά μπορώ να πετάξω”», είχε δηλώσει γελώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS12, σε συνέντευξή της εκείνη την περίοδο.

Η Γκαντέλια μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς και ήταν μαθήτρια στο West Boca Raton High School. Η ενασχόλησή της με την αεροπορία ξεκίνησε από μικρή ηλικία, ενώ, όπως είχε αναφέρει, παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα πτήσης το 2020.

Καθοριστική για την αγάπη της προς τα αεροπλάνα ήταν και η επιρροή του πατέρα της, ο οποίος είχε ξεκινήσει να μαθαίνει να πετάει το 2018, αρχικά ως χόμπι.

Η νεαρή παρακολούθησε τη θεωρητική εκπαίδευση και στη συνέχεια πραγματοποιούσε καθημερινές πτήσεις. Όταν συγκέντρωσε συνολικά 88 ώρες πτήσης, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας χειριστή.

Τα έξοδα της εκπαίδευσής της είχε αναλάβει η Ακαδημία Αεροπορίας της σχολικής περιφέρειας Παλμ Μπιτς, μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος που είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2023.

Το όνειρο για τις εμπορικές αερογραμμές

Η νεαρή πιλότος είχε περιγράψει με ενθουσιασμό την ιδιαίτερη εμπειρία της, επισημαίνοντας ότι απολάμβανε το γεγονός πως ακολουθούσε έναν διαφορετικό δρόμο από τους συνομηλίκους της.

«Μου αρέσει να είμαι διαφορετική από τους άλλους. Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο, επειδή δεν είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται συχνά», είχε δηλώσει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της είχε αναφερθεί με χιούμορ στη διαφορά ανάμεσα στις πτητικές της ικανότητες και στο γεγονός ότι δεν είχε ακόμη αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης.

«Απλώς δεν έβγαλα δίπλωμα οδήγησης και έτσι κατέληξαν τα πράγματα. Εγώ πάντως το βρίσκω πολύ ωραίο. Μερικοί θεωρούν περίεργο ότι μπορώ να πετάω αεροπλάνα, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο. Κι εγώ το βρίσκω αστείο, αν και τώρα θέλω πάρα πολύ να πάρω και το δίπλωμα οδήγησης», είχε πει.

Φιλοδοξία της ήταν να εξελιχθεί σε επαγγελματία πιλότο και να αναλάβει κάποια στιγμή τον χειρισμό επιβατικών αεροσκαφών εμπορικών αερογραμμών.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην American Flyers, σχολή με έδρα το Άντισον του Τέξας και παράρτημα στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα.

Η ενασχόληση με τα αεροπλάνα αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας της οικογένειάς της, με τη μητέρα της να δημοσιεύει συχνά στα social media φωτογραφίες από τις οικογενειακές τους πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Η τελευταία επικοινωνία πριν από την πρόσκρουση

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 1/11 (τοπική ώρα), όταν το Learjet 60, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους πάνω από την περιοχή Γκρίνακρες, στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Πριν από τη συντριβή, το πλήρωμα είχε ενημερώσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, κάνοντας λόγο για αναταράξεις, βροχή και σχηματισμό πάγου.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς το αεροσκάφος εισήλθε σε απότομη καθοδική πορεία. Στην τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου ακούγεται το πλήρωμα να προειδοποιεί ότι επίκειται πρόσκρουση στο έδαφος.

Οι ηχογραφήσεις καταγράφουν τις δραματικές προσπάθειες της γυναίκας που βρισκόταν στο πιλοτήριο να επικοινωνήσει με τους ελεγκτές, ενώ το τζετ έχανε ανεξέλεγκτα ύψος και η κατάσταση γινόταν ολοένα πιο κρίσιμη.

«Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο»

Το Learjet 60 βρισκόταν αρχικά σε ύψος 35.000 ποδιών, όταν το πλήρωμα ανέφερε προβλήματα από τις αναταράξεις, τη βροχόπτωση και τον σχηματισμό πάγου. Οι πιλότοι ζήτησαν άδεια να ανέβουν ακόμη 2.000 πόδια.

Στην αρχή, η γυναίκα που επικοινωνούσε με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας περιέγραψε τις συνθήκες ως διαχειρίσιμες, αναφέροντας «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου».

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. «Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να φωνάζει.

Η ταχύτητα καθόδου αυξανόταν διαρκώς, με το αεροσκάφος να ξεπερνά τα όρια ασφαλείας. «Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, ενώ η αγωνία της είναι εμφανής.

Λίγο πριν από το τέλος, ακούγεται να συνειδητοποιεί ότι η πρόσκρουση είναι αναπόφευκτη. «Θα συντριβούμε στο έδαφος», λέει, προτού ακολουθήσει μια κραυγή.

🎧 AUDIO: N722BD with Miami Center in the final minutes before the Learjet 60 went down in Greenacres, FL.



It starts like routine radio traffic: ATC passes along rides ahead and the temperature, and gives the crew altitude at their discretion. The crew reports descending and… pic.twitter.com/yk1klNZk0f — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 1, 2026

Ο ελεγκτής στην άλλη πλευρά της επικοινωνίας προσπαθεί να την καθησυχάσει και να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της απαντά.

Η τελευταία επικοινωνία από το πιλοτήριο είναι συγκλονιστική: «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών… Κοίτα έξω». Αμέσως μετά ακούγεται η τελευταία φράση: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Μόλις 35 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη κλήση κινδύνου, η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάθηκε και το Learjet προσέκρουσε στο έδαφος.

Βίντεο καταγράφουν το ιδιωτικό τζετ να πέφτει σχεδόν κατακόρυφα και να συντρίβεται με μεγάλη ταχύτητα κοντά σε κεντρικό δρόμο της Γκρίνακρες, σε απόσταση λίγων μέτρων από διερχόμενα οχήματα.

Η πρόσκρουση προκάλεσε τεράστια πύρινη σφαίρα, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

«Έμοιαζε σαν να έπεφτε πύραυλος», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Το Learjet κατέπεσε σε δρόμο κατοικημένης περιοχής, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένη πυρκαγιά. Κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, ενώ σε εικόνες από το σημείο φαίνεται ο κρατήρας στο οδόστρωμα και τα συντρίμμια που είχαν διασκορπιστεί σε μεγάλη έκταση. Και οι εννέα επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καιρικές συνθήκες και οι αναφορές του πληρώματος για σχηματισμό πάγου, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί η αιτία της απώλειας ελέγχου και της συντριβής.

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