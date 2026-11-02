Delivery: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες – Περιορισμοί στους αλγορίθμους και νέοι κανόνες στις συμβάσεις

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Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής, όπως οι e-food, BOX και Wolt, διαμορφώνει το νομοσχέδιο που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Οι ρυθμίσεις προβλέπουν αυστηρότερους όρους στη χρήση αλγορίθμων, μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων και μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο οργάνωσης και αξιολόγησης της εργασίας.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για να κατανέμουν παραγγελίες και εργασίες, να ελέγχουν την απόδοση των διανομέων και να αξιολογούν τη δραστηριότητά τους. Οι σχετικές αποφάσεις δεν περιορίζονται στην καθημερινή οργάνωση της δουλειάς, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις αμοιβές, όσο και τη συνέχιση της συνεργασίας ενός εργαζομένου με την εκάστοτε εταιρεία.

Με τις νέες διατάξεις, οι απασχολούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη λειτουργία των αλγορίθμων, τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη και τις παραμέτρους που καθορίζουν τις αποφάσεις που τους αφορούν. Επιπλέον, θα δικαιούνται να ζητούν εξηγήσεις, αλλά και να υποβάλλουν αίτημα επανεξέτασης όταν μια απόφαση έχει προκύψει αποκλειστικά από αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Φραγμοί στην αξιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών

Ειδικές προβλέψεις αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που θα απαγορεύεται να επεξεργάζονται οι πλατφόρμες για την αλγοριθμική διαχείριση του προσωπικού τους. Στη λίστα περιλαμβάνονται στοιχεία για την ψυχολογική κατάσταση και το ιατρικό ιστορικό των εργαζομένων, τη φυλετική τους προέλευση, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και το περιεχόμενο των ιδιωτικών συνομιλιών τους.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση αποσκοπεί στον περιορισμό της συλλογής και αξιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων που δεν σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων.

Αντίστοιχα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνονται αποφάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν στη διακοπή μιας συνεργασίας. Ο περιορισμός ή η αναστολή της πρόσβασης σε λογαριασμό, η οριστική απενεργοποίησή του, καθώς και η λύση της συνεργασίας με μια πλατφόρμα δεν θα επιτρέπεται να αποφασίζονται αποκλειστικά από αλγορίθμους. Για τέτοιες ενέργειες θα είναι υποχρεωτική η ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε να εξετάζονται ξεχωριστά οι περιστάσεις κάθε υπόθεσης και να αποτρέπονται εσφαλμένες ή άδικες κρίσεις.

Οι εταιρείες θα πρέπει, επίσης, να μεριμνούν για την υγεία και την ασφάλεια των απασχολουμένων, αντιμετωπίζοντας κινδύνους που προκύπτουν από την αλγοριθμική οργάνωση της εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εντατικοποίηση των ρυθμών απασχόλησης και στην πίεση για ταχύτερη παράδοση των παραγγελιών.

Υποχρεωτική καταγραφή των εταιρειών και των απασχολουμένων

Στις θεσμικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η σύσταση Μητρώου Ψηφιακών Πλατφορμών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Μέσω αυτού, οι επιχειρήσεις θα καλούνται να δηλώνουν τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες μέσω των εφαρμογών τους, μαζί με συγκεκριμένα δεδομένα για την απασχόλησή τους.

Οι καταχωρίσεις θα περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό εργαζομένων, τους βασικούς όρους των συμβάσεων, τον μέσο χρόνο απασχόλησης και το μέσο εισόδημα ανά άτομο. Στο ίδιο μητρώο θα δηλώνονται και οι διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών.

Τι προβλέπεται για τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Ως προς τη μορφή της εργασιακής σχέσης, εξακολουθεί να προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες είτε μέσω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, είτε με συμφωνία παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Η βασική διαφοροποίηση αφορά την εισαγωγή μαχητού τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας, το οποίο θα ισχύει όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το νομοσχέδιο. Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη διευκολύνεται η διεκδίκηση αναγνώρισης της πραγματικής μορφής της εργασιακής σχέσης από τους απασχολουμένους.

Το νέο πλαίσιο δίνει ακόμη στους παρόχους υπηρεσιών τη δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ κατοχυρώνει δικαίωμα αποζημίωσης και προστασία από την απόλυση.

Οι προβλέψεις αποσκοπούν στη θέσπιση σαφέστερων όρων προστασίας για τους διανομείς και το σύνολο των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες, με παρεμβάσεις τόσο στον τρόπο χρήσης των αλγορίθμων, όσο και στη διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων.

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