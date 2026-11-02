Τρόμος στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο του Halloween: Τουλάχιστον 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζικές ένοπλες επιθέσεις

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Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 90 άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Halloween, το οποίο αμαυρώθηκε από ένοπλη βία, καθώς πολλαπλά περιστατικά πυροβολισμών σε όλη τη χώρα ανέτρεψαν τους εορτασμούς, σύμφωνα με τον απολογισμό του CNN.

Πολλές από τις μαζικές επιθέσεις σημειώθηκαν σε περιοχές ψυχαγωγίας και σε πανεπιστημιουπόλεις.

Violent Halloween weekend in #USA with more than a dozen killed, over 90 injured in #shootings

https://t.co/PWkVEZPbLD — Lloyd (@FiberOptic87) November 2, 2026

Η πιο πολύνεκρη σημειώθηκε στο Ντάλας, όπου η εισαγγελία των ΗΠΑ είχε προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει σχετικά με τις ομοσπονδιακές ενέργειες που αφορούν τρεις ένοπλες επιθέσεις στη συνοικία Deep Ellum της πόλης, γνωστή για τη μουσική σκηνή και τα εστιατόριά της.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15, ενώ σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας και 15 λεπτών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Καθώς οι ερευνητές συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτων και τη διαλεύκανση των κινήτρων των επιθέσεων, γίνονταν γνωστά και άλλα περιστατικά μαζικής ένοπλης βίας που σημειώθηκαν το σαββατοκύριακο, προκαλώντας την καταδίκη εκλεγμένων αξιωματούχων.

Δύο ξεχωριστές ένοπλες επιθέσεις σημειώθηκαν στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, μετά τον ετήσιο αγώνα κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου «Magic City Classic», το βράδυ του Σαββάτου. Παράλληλα, η αστυνομία σε πανεπιστημιουπόλεις ανέφερε περιστατικά πυροβολισμών σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή, όπου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο δημοφιλείς εκδηλώσεις για το Χάλογουιν. Μεταξύ αυτών ήταν οι πόλεις Φαγιέτβιλ στο Αρκάνσας, Μπέρμιγχαμ στην Αλαμπάμα, Νιούαρκ στο Ντέλαγουερ, Μπλούμινγκτον στο Ιλινόι και Μπλούμινγκτον στην Ιντιάνα.

Ντάλας: Βίαια περιστατικά και νωρίτερα μέσα στη χρονιά

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάλας, Ντάνιελ Κομό, δήλωσε ότι οι ερευνητές εξακολουθούσαν να προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν οι επιθέσεις συνδέονταν μεταξύ τους και τι ήταν αυτό που τις πυροδότησε. Το αστυνομικό τμήμα είχε αυξήσει την παρουσία των αστυνομικών στην περιοχή πριν από τις επιθέσεις, καθώς η συγκεκριμένη συνοικία είχε γίνει τόπος θανατηφόρων περιστατικών βίας και νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

DALLAS, TEXAS — Police now say 19 people were shot in three Deep Ellum shootings on Halloween night: 4 killed, 15 hurt. Officers revived one victim with CPR. Follow the case and join the discussion in our 2nd Amendment Chat Room:https://t.co/Mmhckt5hpE November 1, 2026

Τον Φεβρουάριο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μαχαιρώματα κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από νυχτερινό κέντρο, ενώ τον Μάιο ένας φύλακας ασφαλείας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σταματήσει έναν καβγά μέσα σε νυχτερινό κέντρο.

Είχαν σημειωθεί επίσης και άλλοι πυροβολισμοί χωρίς θανάσιμη κατάληξη. Μεταξύ αυτών ήταν ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Cinco de Mayo τον Μάιο, όταν πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από ένα αθλητικό μπαρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αυξημένα περιστατικά ένοπλης βίας κατά τη διάρκεια του Halloween

Πολλαπλές ακαδημαϊκές μελέτες, βασισμένες σε στοιχεία αστυνομικών τμημάτων και νοσοκομείων μεγάλων πόλεων κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν δείξει ότι τα περιστατικά ένοπλης βίας είναι συχνότερα τη νύχτα, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει ότι η 4η Ιουλίου, ημέρα εορτασμού της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, συγκαταλέγεται στις πιο βίαιες αργίες ή αποτελεί την πιο βίαιη από όλες. Σε αυτό συμβάλλουν οι νυχτερινές εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα, η κατανάλωση αλκοόλ και άλλοι παράγοντες. Η Πρωτοχρονιά και το Χάλογουιν βρίσκονται επίσης ψηλά στη σχετική κατάταξη περιστατικών ένοπλης βίας.

Halloween weekend shootings leave at least 15 dead across US – USA TODAY https://t.co/UgkRskNsR5 — Billie (@BillieOsu1) November 2, 2026

Πέρυσι, το ποσοστό ανθρωποκτονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 75 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του FBI για την εγκληματικότητα το 2025. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 18%, ενώ η συνολική βίαιη εγκληματικότητα παρουσίασε πτώση 9,3%.

Οι πόλεις και οι δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφουν σε γενικές γραμμές μείωση των ανθρωποκτονιών και της βίας τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες εξαιρέσεις. Οι ομοσπονδιακές αρχές και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν επισημάνει ότι τα εθνικά ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας και ανθρωποκτονιών βρίσκονται σε πτωτική πορεία από το 2022. Οι ειδικοί σημείωσαν επίσης ότι η τάση αυτή συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Kαταδικάζουν τις επιθέσεις αξιωματούχοι μέσω social media

Στο Τζάκσον του Μισισιπή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κατά τη διάρκεια αποκριάτικου πάρτι σε νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, δύο άνδρες εισήλθαν στο κλαμπ φορώντας κουκούλες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους. Σε κάποια στιγμή, τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι ύποπτοι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ένας 20χρονος άνδρας και μία 18χρονη γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, ενώ έξι ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν απειλούσαν τη ζωή τους.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να φοβάται για τη ζωή του όταν βγαίνει για να διασκεδάσει», δήλωσε σε ανακοίνωσή του μετά την επίθεση ο δήμαρχος του Τζάκσον, Τζον Χορν.

Κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σε μια πολυσύχναστη περιοχή νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με την αστυνομία, κανένα από τα θύματα δεν θεωρείται ότι ήταν φοιτητής.

«Αυτό είναι απαράδεκτο στο Μπλούμινγκτον, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα», δήλωσε την Κυριακή η δήμαρχος της πόλης, Κέρι Τόμσον, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τόμσον πρόσθεσε ότι, ακόμη και με την αυξημένη αστυνομική παρουσία, κανένα σχέδιο δημόσιας ασφάλειας δεν μπορεί να εξαλείψει κάθε πράξη βίας.

Ένοπλες επιθέσεις και έξω από αγώνα κολεγιακού ποδοσφαίρου

Στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν έξω από το στάδιο Legion Field, το βράδυ του Σαββάτου, μετά τον ετήσιο αγώνα «Magic City Classic».

Το Alabama State και το Alabama A&M είναι δύο αντίπαλα πανεπιστήμια, των οποίων η ετήσια αναμέτρηση διεξάγεται εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια. Σχεδόν 70.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν τον αγώνα του Σαββάτου, τον οποίο κέρδισε το Alabama A&M με σκορ 31-28. Η συγκεκριμένη διοργάνωση προσελκύει ένα από τα μεγαλύτερα πλήθη θεατών σε αγώνες της συγκεκριμένης κατηγορίας του κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Ο Μάικλ Πίκετ, αρχηγός της αστυνομίας του Μπέρμιγχαμ, δήλωσε ότι οι περισσότεροι θεατές και οι οικογένειές τους είχαν ήδη αποχωρήσει από τον χώρο του σταδίου μετά τη λήξη του αγώνα.

Η πρώτη ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση, σε σημείο όπου είχαν εγκατασταθεί πλανόδιοι πωλητές κατά μήκος της λεωφόρου Graymont.

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