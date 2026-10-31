ΗΠΑ: Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από πυροβολισμούς σε κατάστημα με είδη Halloween στην Καλιφόρνια

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Ένοπλη επίθεση με έναν νεκρό και έξι τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε κατάστημα με είδη Halloween στη βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη ή τους δράστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 20:30 τοπική ώρα (03:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), στο κατάστημα Spirit Halloween, το οποίο βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Φέρφιλντ, περίπου 76 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Φέρφιλντ, Νταν Μάρσαλ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ έξι ακόμη άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα από πυροβολισμούς. Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μάρσαλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι ο χώρος του περιστατικού παραμένει ενεργός ως σκηνή εγκλήματος. Όπως διευκρίνισε, οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσδιορίσουν ποιος ή ποιοι ευθύνονται για την επίθεση.

«Υπάρχει ακόμη μια πολύ ενεργή σκηνή εγκλήματος και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Halloween, το οποίο γιορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό, καθώς το κατάστημα ειδικεύεται στην πώληση προϊόντων και διακοσμητικών για τη συγκεκριμένη γιορτή.

Τέλος, ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι δεν είχε επιβληθεί αποκλεισμός σε περιοχές εκτός του εμπορικού κέντρου Solano Town Center, όπου βρίσκεται το κατάστημα.

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