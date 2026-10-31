Δεν τα λέει μόνο η Ντόρα: Και ο Τραμπ είπε σε διαδηλωτή «σκάσε, ηλίθιε»

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Φαίνεται πως η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είναι η μόνη που καταφεύγει σε… προσβλητικές εκφράσεις όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τη δική του παράσταση, αυτή τη φορά σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα, λίγες ώρες μετά το περιστατικό στα Χανιά, όπου η βουλευτής της ΝΔ είπε σε γυναίκα «κλείσε το στόμα σου»..
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος διακόπηκε επανειλημμένα από διαδηλωτές, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.
Όταν ένας από τους διαμαρτυρόμενους απομακρυνόταν από τον χώρο, ο Τραμπ φέρεται να του φώναξε: «Σκάσε, ηλίθιε».
Μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή του ιδιαίτερα επιθετικού ύφους που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι σε όσους τον αμφισβητούν.
Άλλες χώρες, άλλες πολιτικές σκηνές, αλλά οι… ατάκες φαίνεται πως δεν γνωρίζουν σύνορα.
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