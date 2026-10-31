Διπλωματικό θρίλερ στο Κατάρ στο παρά πέντε των ενδιάμεσων εκλογών: Ο Τραμπ αναζητά συμφωνία με το Ιράν πριν ανοίξουν οι κάλπες

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Ένα διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναζητά μια διπλωματική επιτυχία που θα μπορούσε να αξιοποιήσει πολιτικά πριν ανοίξουν οι κάλπες, το Κατάρ έχει αναλάβει έναν αγώνα δρόμου για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, Καταριανοί μεσολαβητές πραγματοποίησαν την Παρασκευή μαραθώνιες συνομιλίες διάρκειας άνω των 12 ωρών στην Τεχεράνη, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο. Διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για θετική πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει συμφωνία.

Το σχέδιο προβλέπει αμοιβαίες κινήσεις αποκλιμάκωσης: πρόσβαση διεθνών επιθεωρητών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, με αντάλλαγμα ενδεχόμενη χαλάρωση αμερικανικών κυρώσεων. Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν ακόμη και για τη σειρά των παραχωρήσεων.

Στο παρασκήνιο, πάντως, η αγωνία δεν αφορά μόνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά και την επόμενη ημέρα των εκλογών. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι μια βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να ωθήσει τον Τραμπ σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν, αν και ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τη σύνδεση των στρατιωτικών αποφάσεων με το εκλογικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η διπλωματία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασφυκτικό χρονόμετρο. Μια συμφωνία πριν από την Τρίτη θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μια σημαντική πολιτική νίκη. Μια αποτυχία, αντίθετα, ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για έναν νέο, πολύ πιο επικίνδυνο γύρο σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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