Ισραήλ: Ο Νετανιάχου γαντζώνεται στην πρωθυπουργία, παρά την ήττα – Το παζάρι για την επόμενη κυβέρνηση και ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

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Σε μια εξαιρετικά περίπλοκη πολιτική διαπραγμάτευση, που μπορεί να καθορίσει όχι μόνο το μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και τη συνολική κατεύθυνση του Ισραήλ, εισέρχεται η χώρα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες ανέτρεψαν τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς χωρίς να αναδείξουν σαφή νικητή.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Νετανιάχου έχασε την πλειοψηφία που του επέτρεπε να κυβερνά, αλλά οι αντίπαλοί του δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη τη δυνατότητα να τον αντικαταστήσουν. Έτσι, παρά την εκλογική αποδυνάμωσή του, παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός και επιχειρεί να αξιοποιήσει τις αντιθέσεις του αντιπολιτευτικού στρατοπέδου.

Σύμφωνα με τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, το Λικούντ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 27 έδρες, ενώ το Yashar του πρώην στρατηγού Γκάντι Άιζενκοτ κατέλαβε 21. Το μπλοκ του Νετανιάχου συγκεντρώνει συνολικά 53 έδρες, οι υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης 48 και τα δύο αραβικά κόμματα 19, σε μια Κνεσέτ 120 εδρών, όπου απαιτούνται τουλάχιστον 61 για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι 19 αραβικές έδρες και το μεγάλο δίλημμα της αντιπολίτευσης

Η μεγαλύτερη ανατροπή των εκλογών είναι ότι τα αραβικά κόμματα αναδείχθηκαν σε δυνητικούς ρυθμιστές των εξελίξεων, καθώς χωρίς τη συμμετοχή ή την υποστήριξή τους η αντιπολίτευση δυσκολεύεται να συγκροτήσει βιώσιμη πλειοψηφία.

Το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό. Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επικεφαλής του δεξιού Yisrael Beiteinu και αντίπαλος του Νετανιάχου, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, ενώ άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένα να εξετάσουν μια τέτοια προοπτική.

Αντίθετα, ο επικεφαλής των Δημοκρατών Γιαΐρ Γκολάν υποστήριξε ότι μπορεί να σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση με τη συμμετοχή αραβικών δυνάμεων, απορρίπτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου.

Επομένως, η αντιπολίτευση διαθέτει δυνητικά τους αριθμούς για να απομακρύνει τον σημερινό πρωθυπουργό, όχι όμως και την απαραίτητη πολιτική συμφωνία. Το γεγονός αυτό αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Νετανιάχου στη μετεκλογική διαπραγμάτευση.

Οι κινήσεις Νετανιάχου και το ενδεχόμενο νέας κάλπης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει ήδη αρχίσει επαφές με τους παραδοσιακούς του συμμάχους, μεταξύ των οποίων οι ακροδεξιοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, επιχειρώντας να διατηρήσει συμπαγές το δικό του στρατόπεδο και να αναζητήσει πρόσθετες κοινοβουλευτικές στηρίξεις.

Την ίδια ώρα, το υπερορθόδοξο κόμμα Shas, υπό τον Αριέ Ντέρι, αποκλείει τη συμμετοχή σε αντιπολιτευτική κυβέρνηση χωρίς το Λικούντ, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες και στους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς.

Ένα πιθανό σενάριο είναι η συγκρότηση ευρύτερης κυβέρνησης συνεργασίας, εφόσον κάποια από τα κόμματα που αντιπολιτεύονται σήμερα τον Νετανιάχου αποδεχθούν τη συμμετοχή του ή συμφωνήσουν σε διαφορετική φόρμουλα διακυβέρνησης. Ωστόσο, οι προσωπικές αντιπαλότητες και οι προεκλογικές δεσμεύσεις καθιστούν μια τέτοια λύση ιδιαίτερα δύσκολη.

Η διαδικασία θα περάσει από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος, μετά την επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων και τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα, θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο πρόσωπο που θεωρεί ότι διαθέτει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Εάν οι διαδοχικές προσπάθειες αποτύχουν, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε νέες εκλογές στις αρχές του 2027, ενδεχόμενο που ο Χέρτσογκ έχει ήδη ζητήσει να αποφευχθεί.

Το πραγματικό στοίχημα για τον Νετανιάχου

Η πολιτική αποδυνάμωση του Νετανιάχου είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς οι ψηφοφόροι στέρησαν από τον συνασπισμό του τη δυνατότητα αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής κυριαρχίας. Ωστόσο, η εκλογική ήττα του μπλοκ του δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με τις εκκρεμείς υποθέσεις διαφθοράς και τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες γύρω από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που καθιστά την παραμονή του στην πρωθυπουργία ακόμη πιο κρίσιμη για το προσωπικό του πολιτικό μέλλον.

Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστέθηκαν και ισχυρισμοί του Νετανιάχου περί εκλογικών παρατυπιών, τους οποίους οι αρμόδιες εκλογικές αρχές απέρριψαν ως ατεκμηρίωτους σε ό,τι αφορά συστηματικές παραβιάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Ο Νετανιάχου, συνεπώς, χάνει έδαφος ως κυρίαρχος του ισραηλινού πολιτικού συστήματος, αλλά δεν έχει χάσει ακόμη τη μάχη της εξουσίας. Το αν θα επιβιώσει πολιτικά εξαρτάται πλέον λιγότερο από τη δική του εκλογική δύναμη και περισσότερο από το αν οι αντίπαλοί του θα μπορέσουν να υπερβούν τις ιδεολογικές και προσωπικές διαφορές τους.

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