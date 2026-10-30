Binance: Ανοίγει ξανά τις αναλήψεις μετά την κλοπή των 6,3 δισ. δολαρίων – Η επόμενη μέρα και τα νέα κενά ασφαλείας

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Η σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών αποτελούν τις άμεσες προτεραιότητες της Binance, μετά την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αντιμέτωπο με νέα ευρήματα για πολλαπλά σημεία παραβίασης των συστημάτων του, ενώ η διοίκηση έχει δεσμεύσει εταιρικά κεφάλαια άνω των 6,34 δισ. δολαρίων για την κάλυψη της ζημίας.

Περίπου 3 δισ. δολάρια από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη παγώσει, οι υποψίες στρέφονται σε χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου αναμένεται η δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για τα αποθεματικά της πλατφόρμας.

Σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων και έλεγχος αποθεματικών

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση της Binance, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η τεχνική ομάδα της εταιρείας στοχεύει στην επανεκκίνηση των υπηρεσιών ανάληψης εντός περίπου 34 ωρών από την ανακοίνωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, ώστε να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια των συστημάτων πριν από την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Οι καταθέσεις και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση παραμένουν διαθέσιμες.

Παράλληλα, η Binance προχωρά σε εκτεταμένο έλεγχο της τεχνολογικής της υποδομής, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα διαχείρισης ψηφιακών πορτοφολιών, στις διαδικασίες έγκρισης συναλλαγών και στους μηχανισμούς προστασίας των κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, η εταιρεία προγραμματίζει τη δημοσιοποίηση επικαιροποιημένης απόδειξης αποθεματικών (Proof of Reserves) έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ελέγξουν την κάλυψη των υπολοίπων τους από τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας.

Πώς θα καλυφθούν οι απώλειες των 6,3 δισ. δολαρίων

Η Binance διαβεβαιώνει ότι οι πελάτες της δεν θα επωμιστούν το οικονομικό κόστος της επίθεσης, καθώς η ζημία θα καλυφθεί από το αποθεματικό προστασίας χρηστών SAFU και από εταιρικά κεφάλαια.

Στην ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 6,34 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 5 δισ. δολάρια βρίσκονται στα ίδια ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που επηρεάστηκαν από την παραβίαση, μεταξύ των οποίων Bitcoin, Ethereum, BNB και τα σταθερά κρυπτονομίσματα USDT και USDC.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ήδη εξασφαλιστεί η κάλυψη περίπου του 80% των απαιτούμενων περιουσιακών στοιχείων στην αντίστοιχη μορφή τους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αγορές για την αναπλήρωση του υπολοίπου 20%.

Οι αγορές πραγματοποιούνται τόσο μέσω οργανωμένων αγορών όσο και μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (OTC).

Η διοίκηση έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την αντιμετώπιση του περιστατικού, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των χρηστών και η αποκατάσταση της λειτουργίας της πλατφόρμας αποτελούν τις βασικές προτεραιότητές της.

Νέα κενά ασφαλείας πέρα από τον υπολογιστή εργαζομένου

Η κυβερνοεπίθεση εκδηλώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026, όταν, περίπου στις 20:05 ώρα UTC, οι δράστες απέκτησαν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών από ψηφιακά πορτοφόλια της Binance που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

Η αρχική έρευνα υπέδειξε ως πιθανό σημείο εισόδου τον παραβιασμένο φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού DevOps της εταιρείας.

Μέσω της πρόσβασης αυτής, οι επιτιθέμενοι φέρεται να εισχώρησαν σε υπηρεσία της υποδομής της Binance και να εκτέλεσαν εντολές μεταφοράς κεφαλαίων χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση.

Ωστόσο, τα νεότερα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η επίθεση δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν επιπλέον σημεία παραβίασης, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια πλήρους ανασύνθεσης του τρόπου δράσης των χάκερ.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, περιέγραψε μια ιδιαίτερα σύνθετη κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία οι δράστες χρησιμοποίησαν μηχανισμούς διαγραφής ψηφιακών ιχνών και τεχνικές παράκαμψης των διαδικασιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το CoinDesk, οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν επίσης τη λειτουργία ανάθεσης δικαιωμάτων λογαριασμών EIP-7702 του δικτύου Ethereum, αποκτώντας τη δυνατότητα ελέγχου ψηφιακού πορτοφολιού χωρίς να ακολουθηθούν οι συνηθισμένες διαδικασίες έγκρισης της εταιρείας.

Παρά τα νέα ευρήματα, η Binance επισημαίνει ότι δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν διαρροή των ιδιωτικών κλειδιών των ψηφιακών πορτοφολιών.

Η τελική τεχνική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ αναμένονται πρόσθετα επιβεβαιωμένα ευρήματα για τη μεθοδολογία των δραστών.

Πάγωσαν περίπου 3 δισ. δολάρια – Η μάχη για την ανάκτηση των κεφαλαίων

Ένα σημαντικό μέρος των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί, χάρη στη συνεργασία της Binance με εταιρείες ανάλυσης συναλλαγών blockchain, εκδότες κρυπτονομισμάτων και άλλους παράγοντες της αγοράς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, περίπου 3 δισ. δολάρια έχουν παγώσει μέσω των δικτύων blockchain, περιορίζοντας τη δυνατότητα των δραστών να τα μετακινήσουν περαιτέρω.

Η Tether, εκδότρια του σταθερού κρυπτονομίσματος USDT, προχώρησε στη δέσμευση περίπου 1,6 δισ. δολαρίων, ενώ η Circle, που εκδίδει το USDC, γνωστοποίησε ότι πάγωσε κεφάλαια άνω των 800 εκατ. δολαρίων.

Στις παρεμβάσεις συμμετείχαν επίσης άλλοι εκδότες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων η World Liberty Financial.

Ωστόσο, το πάγωμα των κεφαλαίων δεν ισοδυναμεί με την οριστική ανάκτησή τους. Η διαδικασία επιστροφής τους απαιτεί πρόσθετες ενέργειες και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η Binance συνεχίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επιχειρώντας να περιορίσει τη δυνατότητα μεταφοράς ή μετατροπής των κλεμμένων ποσών.

Στο μικροσκόπιο χάκερ από τη Βόρεια Κορέα

Οι έρευνες για την ταυτότητα των δραστών στρέφονται προς ομάδες κυβερνοεγκληματιών που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση της ευθύνης τους.

Οι αμερικανικές εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis έχουν εντοπίσει ομοιότητες ανάμεσα στις μεθόδους της επίθεσης και σε προηγούμενες μεγάλες κλοπές κρυπτονομισμάτων που έχουν αποδοθεί σε βορειοκορεατικά δίκτυα.

Στο επίκεντρο των υποψιών βρίσκεται η ομάδα TraderTraitor, η οποία έχει συνδεθεί με επιχειρήσεις της ευρύτερης ομάδας χάκερ Lazarus.

Σύμφωνα με αναλυτές ασφαλείας, η επίθεση περιλάμβανε προσεκτική προετοιμασία, δοκιμαστικές μεταφορές και εγκατάσταση κακόβουλου κώδικα πριν από τη μαζική μετακίνηση των κεφαλαίων.

Το μεγαλύτερο μέρος της κλοπής φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, στοιχείο που καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία εκτελέστηκε η επιχείρηση.

Οι βορειοκορεατικές ομάδες χάκερ έχουν συνδεθεί επανειλημμένα με επιθέσεις σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, ενώ δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει την Πιονγκγιάνγκ ότι χρησιμοποιεί τέτοιες δραστηριότητες για την εξασφάλιση συναλλάγματος και τη χρηματοδότηση κρατικών προγραμμάτων, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Η Binance συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές και εξειδικευμένες εταιρείες κυβερνοασφάλειας για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την ανάκτηση των κεφαλαίων.

Κλοπή-ρεκόρ που ξεπερνά την υπόθεση Bybit

Η επίθεση στη Binance αποτελεί, με βάση την εκτιμώμενη αξία των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων, τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2025, όταν το ανταλλακτήριο Bybit έχασε περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η επίθεση εκείνη είχε αποδοθεί από το FBI σε χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.

Με εκτιμώμενη αξία 6,3 δισ. δολαρίων, η νέα κλοπή είναι υπερτετραπλάσια από εκείνη της Bybit, αναδεικνύοντας την κλίμακα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η τελική οικονομική επίπτωση για τη Binance θα εξαρτηθεί και από το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που θα καταστεί δυνατό να ανακτηθεί.

Αναταράξεις στην αγορά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

Η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε έντονες πιέσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με τους επενδυτές να αντιδρούν στο μέγεθος της κλοπής και στην αβεβαιότητα για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Το Bitcoin κατέγραψε πτώση κοντά στο 5%, το Ethereum υποχώρησε σχεδόν 6%, ενώ το BNB, το κρυπτονόμισμα που συνδέεται με το οικοσύστημα της Binance, έχασε σχεδόν 10% μετά την αποκάλυψη της επίθεσης.

Η προσωρινή αναστολή των αναλήψεων ενίσχυσε την ανησυχία των χρηστών, παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας ότι διαθέτει τους πόρους για να απορροφήσει το σύνολο των απωλειών.

Ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, γνωστός ως CZ, διαβεβαίωσε επίσης ότι τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή, αν και δεν συμμετέχει πλέον στη διοίκηση της εταιρείας.

Η αμερικανική πλατφόρμα Binance.US ανακοίνωσε ότι δεν επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση.

Για την Binance, που ιδρύθηκε το 2017 και έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, η επόμενη ημέρα δεν περιορίζεται στην επανεκκίνηση των αναλήψεων.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων ασφαλείας, η δημοσιοποίηση των πραγματικών αποθεματικών, η ανάκτηση των δεσμευμένων κεφαλαίων και η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών της παραβίασης αποτελούν πλέον κρίσιμα βήματα.

Το πρώτο τεστ έρχεται με τη σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων, ενώ το επόμενο ορόσημο είναι η δημοσιοποίηση των επικαιροποιημένων στοιχείων αποθεματικών τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Από την αποτελεσματικότητα αυτών των κινήσεων θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η προσπάθεια της εταιρείας να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μετά τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει δεχθεί η αγορά κρυπτονομισμάτων.

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