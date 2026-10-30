Έκρηξη στην Πλάκα: «Χάσαμε τους ανθρώπους μας για ένα κομμάτι χαλκού αξίας 20 ευρώ» – Οργή από τις οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την οδύνη, αλλά και την αγανάκτηση των οικογενειών των τεσσάρων Αμερικανών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στην Πλάκα τον Σεπτέμβριο μετέφερε ο δικηγόρος τους, Γιώργος Καραπάνος. Όπως ανέφερε, οι συγγενείς αδυνατούν να αποδεχθούν ότι οι άνθρωποί τους χάθηκαν για «ένα κομμάτι χαλκού αξίας 20 ευρώ».

Ο κ. Καραπάνος βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια, όπου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκ μέρους των οικογενειών των Αμερικανών θυμάτων.

«Δεν μπορούν να αντιληφθούν το γεγονός ότι χάσανε τους ανθρώπους τους για ένα κομμάτι χαλκού αξίας 20 ευρώ και ότι, παρ’ όλο που αντιλήφθηκαν οι δράστες το γεγονός ότι υπάρχει μια διαρροή, δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, προκειμένου έστω και στο τέλος της ημέρας να αποφευχθεί αυτή η τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο «μικροσκόπιο» και η εγκατάσταση του μετρητή φυσικού αερίου

Ο δικηγόρος έθεσε επίσης ζήτημα ευθυνών για την επιλογή του σημείου στο οποίο τοποθετήθηκε ο μετρητής φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκτόνωσης ενδεχόμενης διαρροής.

«Θεωρώ δεδομένο ότι ευθύνεται και το φυσικό αέριο, το οποίο επέτρεψε να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος μετρητής στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο δεν υπήρχε καμία δυνατότητα εκτόνωσης της διαρροής, από όποιο τρόπο και να ερχόταν αυτή», δήλωσε.

Οι οικογένειες των θυμάτων θα συμμετάσχουν στην ποινική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ οι νομικοί εκπρόσωποί τους αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, αναζητώντας ενδεχόμενες πρόσθετες ευθύνες.

«Θα λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας και, αφού τα μελετήσουμε, θα υποβάλουμε και αιτήματα, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση στο σύνολό της και να εξακριβωθούν και οι πρόσθετες ευθύνες τυχόν εμπλεκομένων προσώπων», σημείωσε ο κ. Καραπάνος.

«Ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, ακόμα δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε άμεση πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας, με δεδομένο ότι τώρα διενεργείται η κύρια ανάκριση. Στην πορεία θα πάρουμε, θα μελετήσουμε τη δικογραφία και τυχόν πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται θα μηνυθούν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε με εντάλματα, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Πυροσβεστικής.

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά στις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου, με στόχο την αφαίρεση χάλκινων σωλήνων.

Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών, με τη μία γυναίκα να κυοφορεί, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι – μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τα ακόλουθα αδικήματα:

Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με συνέπεια τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανέβασε επιστολή ακροάτριας του Πορτοσάλτε για τα νοσοκομεία του Λονδίνου και την «πρωτοφανή δουλειά στο ελληνικό ΕΣΥ»

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε και η κόρη του «αρχιλογιστή» – «Εκτελούσαμε εντολές, λένε οι κατηγορούμενοι

«Μου είπε δύο φορές ότι θα με σκοτώσει», καταγγέλλει η πρώην σύντροφος του υπαξιωματικού του Π.Ν. – Οι εμπρησμοί και η σύλληψη στη Λευκάδα (Video)











