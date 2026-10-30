EuroLeague: Με πρωταγωνιστές ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός νίκησε 84-78 την Αρμάνι Μιλάνο και έπιασε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή

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Με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει πολύτιμες λύσεις στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Πειραιά ολοκλήρωσε αήττητη τη διαβολοβδομάδα, μετά και την εκτός έδρας νίκη επί της Μπεσίκτας, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-2 και έπιασε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι άμυνες στα κρίσιμα σημεία έκριναν την αναμέτρηση

Ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε στην εξαιρετική επιθετική παρουσία των ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ, αλλά και στη σημαντική συνεισφορά του Τάισον Γουόρντ, για να ξεπεράσει το εμπόδιο της ιταλικής ομάδας.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα έπαιξε η αμυντική αποτελεσματικότητα των «ερυθρόλευκων» σε κομβικά σημεία, που τους επέτρεψε να αποκτήσουν το προβάδισμα και να το διατηρήσουν μέχρι το τέλος.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 25-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο η Αρμάνι αντέδρασε και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 44-44.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, περιόρισε επιθετικά τους Ιταλούς και απέκτησε προβάδισμα οκτώ πόντων (69-61).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν τη διαφορά και έφτασαν στη νίκη με 84-78, πανηγυρίζοντας το δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή τους εβδομάδα.

Για την Αρμάνι Μιλάνο, αντίθετα, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την έβδομη συνεχόμενη ήττα της και την όγδοη συνολικά στη φετινή διοργάνωση.

ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ οδήγησαν τον Ολυμπιακό

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους, πραγματοποιώντας την πιο παραγωγική εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 2/3 βολές, 5/10 δίποντα και 4/9 τρίποντα, προσθέτοντας 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ υπέπεσε σε 3 λάθη.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους σε 31 λεπτά συμμετοχής, με 4/6 βολές, 8/10 δίποντα και 1/4 τρίποντα. Ο διεθνής φόργουορντ είχε επίσης 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη, αποτελώντας τον βασικό συμπαραστάτη του ΜακΙντάιρ στην επίθεση.

Σημαντική ήταν παράλληλα η συμβολή του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος βοήθησε τους Πειραιώτες να διατηρήσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Από την πλευρά της Αρμάνι, ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, έχοντας μόλις 1 λάθος σε 27 λεπτά συμμετοχής. Η εμφάνισή του, πάντως, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει ακόμη μία ήττα της ιταλικής ομάδας.

Επόμενος αντίπαλος ο Ερυθρός Αστέρας

Με το 7-2 και την παρουσία του στην κορυφή της EuroLeague, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 21:15, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, επιδιώκοντας να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-44, 69-61, 84-78.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία) 94-99

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 95-76

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 83-68

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 84-78

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-83

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 87-80

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 94-79

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 101-103

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία) 98-94

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-2

Βαλένθια 6-3

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3

Φενέρμπαχτσε 6-3

Ερυθρός Αστέρας 6-3

Ρεάλ Μαδρίτης 6-3

Μπαρτσελόνα 6-3

Ντουμπάι 6-3

Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4

Βίρτους Μπολόνια 4-5

Παρτιζάν 4-5

Αναντολού Εφές 4-5

Μπεσίκτας 4-5

Βιλερμπάν 4-5

Παρί 3-6

Μπάγερν Μονάχου 2-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7

Αρμάνι Μιλάνο 1-8

Μπασκόνια 1-8

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