ΠΟΥ: Αναβαθμίζεται το Γραφείο της Αθήνας – Η Ελλάδα ανάμεσα στις τέσσερις χώρες με εξειδικευμένη παρουσία του Οργανισμού

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Σε περιφερειακό κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας και την ασφάλεια των ασθενών αναβαθμίζεται η Αθήνα, έπειτα από ομόφωνη απόφαση των 53 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Οργανισμού. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό υγειονομικό χάρτη, καθώς το γραφείο που λειτουργεί στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά αναβαθμισμένο θεσμικό ρόλο, με δεκαετή αρχική διαπίστευση και διευρυμένες αρμοδιότητες για την ανάπτυξη πολιτικών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Η απόφαση ελήφθη την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της 76ης συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Με την έγκριση αυτή, το Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα μετατρέπεται σε Γεωγραφικά Αποκεντρωμένο Γραφείο (Geographically Dispersed Office – GDO) και εντάσσεται οργανικά στο Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού για την Ευρώπη, το οποίο εδρεύει στη Δανία.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις μόλις τέσσερις χώρες που φιλοξενούν εξειδικευμένα γραφεία του ΠΟΥ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, αποκτώντας ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση και την προώθηση πολιτικών για την ασφαλή και ποιοτική περίθαλψη.

Δεκαετής διαπίστευση και νέος ρόλος για την Αθήνα

Η αρχική περίοδος διαπίστευσης του αναβαθμισμένου Γραφείου ορίζεται στα δέκα χρόνια, προσφέροντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Στόχος είναι η Αθήνα να λειτουργήσει ως κέντρο τεχνογνωσίας, διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών στον τομέα της Υγείας, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Γραφείο θα συμβάλλει στην προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την ποιότητα της φροντίδας και μειώνουν τους κινδύνους για τους ασθενείς, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η θεσμική αναβάθμιση δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας, με έμφαση στη μεταφορά επιστημονικής γνώσης και στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών περίθαλψης.

Γεωργιάδης: Αναγνώριση της συνεργασίας Ελλάδας και ΠΟΥ

Τη σημασία της απόφασης υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αναβάθμιση του Γραφείου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της μακρόχρονης συνεργασίας του ελληνικού υπουργείου Υγείας με τον ΠΟΥ, καθώς και της κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των ασθενών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Η απόφαση των 53 κρατών-μελών ενισχύει, παράλληλα, τη δυνατότητα της χώρας να συμμετέχει ενεργότερα σε διεθνείς πρωτοβουλίες που αφορούν τη βελτίωση των συστημάτων περίθαλψης.

Ένας στους δέκα ασθενείς υφίσταται βλάβη κατά την περίθαλψη

Η αναβάθμιση του Γραφείου αποκτά ιδιαίτερη σημασία με δεδομένα τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται διεθνώς στην ασφάλεια των ασθενών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου ένας στους δέκα ασθενείς παγκοσμίως υφίσταται κάποια βλάβη κατά τη λήψη υπηρεσιών Υγείας.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι περισσότερα από τα μισά περιστατικά αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, εφόσον εφαρμόζονταν οι κατάλληλες διαδικασίες και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της εκπαίδευσης του υγειονομικού προσωπικού και της εφαρμογής κοινών προτύπων ποιότητας στα συστήματα υγείας.

Σε αυτό το πεδίο καλείται να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο το Γραφείο της Αθήνας, προωθώντας πρακτικές που περιορίζουν τα αποτρέψιμα περιστατικά και βελτιώνουν την ασφάλεια της περίθαλψης.

Συνεργασία με 24 χώρες και παρεμβάσεις στο ελληνικό σύστημα υγείας

Το Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα λειτουργεί από το 2021, με την υποστήριξη της ελληνικής Πολιτείας, έχοντας αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει δίκτυο συνεργασίας με 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την αναβάθμιση της ποιότητας της περίθαλψης και τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων υγείας.

Στην Ελλάδα, το Γραφείο έχει συμβάλει στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών 2025-2030, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, έχει υποστηρίξει τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All, που αποσκοπεί στην παρακολούθηση και τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση των διαδικασιών φροντίδας των ασθενών.

ΠΟΥ: Η ελληνική εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες χώρες

Στα αποτελέσματα της συνεργασίας Ελλάδας και ΠΟΥ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού στη χώρα μας και επικεφαλής του Γραφείου της Αθήνας, δρ Γκούντο Βάιλερ (Gundo Weiler).

Όπως επισήμανε, η μέχρι σήμερα κοινή προσπάθεια έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο για το ελληνικό σύστημα υγείας όσο και για την ανάπτυξη δράσεων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δυνατότητα αξιοποίησης της ελληνικής εμπειρίας ως πηγής γνώσης και παραδείγματος για άλλα συστήματα υγείας, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών.

Με τη νέα θεσμική του υπόσταση, το Γραφείο της Αθήνας αποκτά ευρύτερο πεδίο δράσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και να συμβάλει στην ανάπτυξη ασφαλέστερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

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