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30.10.2026 21:49

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε και η κόρη του «αρχιλογιστή» – «Εκτελούσαμε εντολές, λένε οι κατηγορούμενοι

30.10.2026 21:49
xoriatiko

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Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει λογίστρια μετά την απολογία της για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με εκτεταμένη φοροδιαφυγή.  

Η κατηγορούμενη είναι κόρη του κατηγορούμενου αρχιλογιστή, που απολογήθηκε νωρίτερα και αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό, λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας. Μετά την απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση της κατηγορουμένης λογίστριας, οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο» κατά την χθεσινή και την σημερινή διαδικασία, έφτασαν τις 10. Οι απολογίες ξεκίνησαν χθες με την ομάδα 30 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ κ.ά..  

Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα από το πρωί, με την δεύτερη ομάδα 29 κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι πρόσωπα που κατά την δικογραφία αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα της οργάνωσης ως επιχειρηματίες, λογιστές, εικονικοί υπεύθυνοι εταιριών , υπάλληλοι επιχειρήσεων κ.ά.. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητα τους αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ισχυριζόμενοι ότι απλώς εκτελούσαν εντολές που λάμβαναν έναντι χαμηλών αμοιβών ή μισθών. Οι απολογίες συνεχίζονται.

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