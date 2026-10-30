Ο «Μr Χωριάτικο» δήλωσε το 2020 στην εφορία… 998,37 ευρώ – «Αναλαμβάνει την ευθύνη, θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος» λέει ο δικηγόρος του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δίκτυο εταιρειών σε Βουλγαρία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο, 75 τραπεζικοί λογαριασμοί σε όλη την Ευρώπη και 433 καταστήματα στην Ελλάδα με συνδεδεμένα POS φέρεται ότι αποτελούσαν τον κορμό της απάτης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ στην υπόθεση του «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το «κόλπο», όπως επισημαίνεται, είναι παλιό και γνώριμο στους επιτήδειους, ωστόσο για να στηθεί σε τέτοια έκταση απαιτείται πολύ καλά δομημένο δίκτυο ανθρώπων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να ερευνούν και το ενδεχόμενο ύπαρξης «πλατών».

Από το POS στο εξωτερικό και πίσω στην Ελλάδα

Η οργάνωση διέθετε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οκτώ εταιρείες στη Βουλγαρία, 47 στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο, καθώς και 75 τραπεζικούς λογαριασμούς διάσπαρτους στην Ευρώπη. Με αυτούς τους λογαριασμούς ήταν συνδεδεμένα τα POS των 433 καταστημάτων της οργάνωσης στην Ελλάδα. Κάθε φορά που ένας πελάτης πλήρωνε με κάρτα, τα έσοδα δεν έμεναν στη χώρα αλλά κατέληγαν απευθείας σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν στις εταιρείες του κυκλώματος στην Ευρώπη, όπου εμφανίζονταν ως κέρδη, και επέστρεφαν στην Ελλάδα μέσω αγορών: ακινήτων, ακριβών οχημάτων, αντικειμένων αξίας και επενδυτικών προϊόντων, όπως μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Η διαδρομή αυτή, όπως σημειώνεται, έσβηνε σε μεγάλο βαθμό τα ίχνη των χρημάτων και την προέλευσή τους.

Τι δήλωνε στην εφορία ο «Μr Χωριάτικο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρουσιάζουν τα εισοδήματα που είχε δηλώσει ο λεγόμενος «Μίστερ Χωριάτικο», ιδιοκτήτης της αλυσίδας των φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος:

Το 2020 δήλωσε μόλις 998,37 ευρώ για ολόκληρο το έτος και το 2021 8.528 ευρώ. Το 2022 δήλωσε επίδομα ανεργίας 5.295 ευρώ, ενώ για την τριετία είχε δηλώσει και 30.000 ευρώ έσοδα από ακίνητα. Το 2023 δήλωσε 96.000 ευρώ από μισθοδοσία ως μάγειρας και το 2024 78.579 ευρώ από καταστήματα στη Μύκονο. Το 2025 τα έσοδά του ανέβηκαν περαιτέρω, με 10.925 ευρώ από εισοδήματα και 200.055 ευρώ από εταιρεία στο Κολωνάκι, ως μερίσματα ή κέρδη.

Η αύξηση αυτή, όπως εκτιμάται, δεν φαίνεται τυχαία: καθώς ο τζίρος ανέβαινε και κάποιες αγορές δεν φαίνονταν, έπρεπε να καλυφθεί το «πόθεν έσχες», ώστε, σε περίπτωση που τον ερευνούσε κάποιος, να φαίνεται ότι είχε αντίστοιχα έσοδα.

Δημητρακόπουλος: «Θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ»

Μόλις υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός ο Άγγελος Γιαννακόπουλος θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ», αναφέρει σε δήλωση του ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του κατηγορούμενου, αναφέρει τα εξής:

«Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης, που του αναλογεί, στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Μόλις θα υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακινητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ».

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στην Πλάκα: Μετά το βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη

Νέος Πρόεδρος του ELPO ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Γιάννης Σελίμης – Τα συγχαρητήρια Χαρδαλιά

Ιωάννινα: Ακόμα μία εξαφάνιση παιδιού από δομή φιλοξενίας