Το Kia EV2 στη λίστα των φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027

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Το Kia EV2 συμπεριλήφθηκε επίσημα στα επτά μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο του διαγωνισμού για το βραβείο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» (Car of the Year).
Το ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας B επιλέχθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από κορυφαίους δημοσιογράφους του αυτοκινητικού κλάδου από όλη την Ευρώπη.
Με τη νέα αυτή υποψηφιότητα, το EV2 γίνεται το ένατο μοντέλο της μάρκας που προκρίνεται στη τελική λίστα ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβεύσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ο νικητής του βραβείου Car of the Year 2027 θα αναδειχθεί έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή και τελική ψηφοφορία. Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.
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