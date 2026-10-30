search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 12:39
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 11:15

Πόσες Ferrari έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα το 2026

30.10.2026 11:15
ferrari_3010_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από τη δωδεκακύλινδρη Purosangue μέχρι την plug-in υβριδική SF90 Stradale, οι Ferrari που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο εννεάμηνο του 2026 καλύπτουν πολύ διαφορετικές εκδοχές της ιταλικής μάρκας.

Οι Ferrari παραμένουν ένα σπάνιο θέαμα στους ελληνικούς δρόμους. Η τιμή τους τις τοποθετεί σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό, ενώ κάθε μοντέλο απευθύνεται σε αγοραστές με διαφορετικές απαιτήσεις. Άλλος αναζητά ένα διθέσιο με δωδεκακύλινδρο κινητήρα, άλλος ένα ανοιχτό grand tourer και άλλος θέλει τις επιδόσεις του Maranello σε ένα αυτοκίνητο με χώρο για τέσσερις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, έξι καινούργιες Ferrari ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Aston Martin Valhalla Spider: Το απόλυτο supercar των Άγγλων τώρα και ανοιχτό

Πού χρησιμεύει η νεκρά (N) στο αυτόματο κιβώτιο

Citroën 2 CV Concept: Η δημιουργική διαδρομή πίσω από το πρωτότυπο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΗΠΑ: 50 στρατιωτικοί υπέστησαν εγκεφαλικές κακώσεις στον βομβαρδισμό βάσης στο Ιράκ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Πεντάγωνο ζητά από τους Ευρωπαίους να χαμηλώσουν τους τόνους απέναντι στη Ρωσία

polakis georgiadis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε ζωντανά τη «μονομαχία» Γεωργιάδη – Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων (Live)

buldoza-plaka-spiti
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Μετά το βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη

xardalias_selimis
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Πρόεδρος του ELPO ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Γιάννης Σελίμης – Τα συγχαρητήρια Χαρδαλιά

screen_new
ΥΓΕΙΑ

Η ακτινοβολία από τις οθόνες γερνάει το δέρμα – Οι κίνδυνοι του scrolling, του μπλε φωτός και των κλειστών χώρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xatzidakis dora karatzaferis temponeras
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ που φοβάται το Μαξίμου, ο ρόλος Χατζηδάκη για Μπεκίρη, η Ντόρα και το βιβλίο της, η ιδέα Καρατζαφέρη και το κόλλημα Τεμπονέρα με το 2015

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 12:37
ΗΠΑ: 50 στρατιωτικοί υπέστησαν εγκεφαλικές κακώσεις στον βομβαρδισμό βάσης στο Ιράκ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Πεντάγωνο ζητά από τους Ευρωπαίους να χαμηλώσουν τους τόνους απέναντι στη Ρωσία

polakis georgiadis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε ζωντανά τη «μονομαχία» Γεωργιάδη – Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων (Live)

buldoza-plaka-spiti
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Μετά το βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη

1 / 3