Πόσες Ferrari έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα το 2026

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Από τη δωδεκακύλινδρη Purosangue μέχρι την plug-in υβριδική SF90 Stradale, οι Ferrari που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο εννεάμηνο του 2026 καλύπτουν πολύ διαφορετικές εκδοχές της ιταλικής μάρκας.

Οι Ferrari παραμένουν ένα σπάνιο θέαμα στους ελληνικούς δρόμους. Η τιμή τους τις τοποθετεί σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό, ενώ κάθε μοντέλο απευθύνεται σε αγοραστές με διαφορετικές απαιτήσεις. Άλλος αναζητά ένα διθέσιο με δωδεκακύλινδρο κινητήρα, άλλος ένα ανοιχτό grand tourer και άλλος θέλει τις επιδόσεις του Maranello σε ένα αυτοκίνητο με χώρο για τέσσερις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, έξι καινούργιες Ferrari ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026.

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